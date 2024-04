Fotbalisté Bukovan touží po návratu do okresního přeboru na Českolipsku. V okresní…

První branku vstřelil ve 12. minutě, poslední dvě zaznamenal v závěru celého zápasu. „U toho první jsem stál ve správný čas na správném místě. Byla tam odražená střela, dostal se ke mně míč a já ho uklidil do brány. Druhý, který byl důležitý a vítězný, jsem dal díky nahrávce Honzy Koutného, který mě našel v meziprostoru. Viděl jsem, že je brankář trochu venku, tak jsem ho přehodil. Třetí gól jsem dal z penalty, kterou jsem si sám vybojoval. Kluci mi to přenechali, kopl jsem to s jistotou pod břevno,“ popsal všechny svoje zásahy.

Za takový střelecký počin se zpravidla dává finanční příspěvek týmovému pokladníkovi. „Kasu máme, ale abych pravdu řekl, zatím nevím, co mě čeká,“ pokrčil rameny, který má v Kravařích ještě staršího bratra Miroslava.

Sixta dal zatím ve finálové skupině čtyři branky, tabulku střelců ale nesleduje. Kravaře se netají tím, že chtějí vykopat okresní přebor. „Největším soupeřem pro nás budou Bukovany. Věřím, že je porazíme a budeme první,“ pevně doufá. Oba celky se střetnou v dalším kole. Hraje se v neděli 21. dubna od 16.30 v Bukovanech.

Aktuálně to vypadá, že se fotbal v Kravařích těší dobré kondici. „Měli jsme super zimní přípravu, takže si myslím, že aktuálně jsme na tom dobře. Líbí se mi tady, máme super spoluhráče i trenéra,“ usmál se stále mladý fotbalista.

Sestup z přeboru jim pročistil vzduch. Na jaře se tam chtějí vrátit

S fotbalem začínal v děčínském okrese, přivedl ho k němu jeho velký vzor. Také si dal ale větší pauzu. „Začal jsem asi v šesti letech, tehdy jsem vzhlížel ke Cristianu Ronaldovi. Díky němu jsem si chtěl sport vyzkoušet a nakonec jsem si fotbal zamiloval. Začínal jsem ve Verneřicích, kde jsem se naučil všechny fotbalové základy, následovala hostovaní v Arsenalu Česká Lípa. Po sedmi letech hraní fotbalu jsem si dal pauzu, která nakonec trvala pět let. Návrat přišel v Zahrádkách, kde jsem byl jednu sezonu, pak jsem přestoupil právě do Kravař,“ shrnul Sixta svou dosavadní kariéru.

Sparta nebo Slavia? Ani jedno! „Nefandím ani jednomu, na český fotbal moc nekoukám. Vždy jsem fandil Ronaldovi a týmům, ve kterých hrál. Mé aktuální cíle jsou vyhrát v Kravařích co nejvíce zápasu a postoupit,“ dodal mladík, kterého kromě fotbalu baví silové cvičení ve fitku.