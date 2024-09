„Já si myslím, že ambice v téhle sezóně máme jasné, chceme zůstat první. O postupu do I. B třídy se můžeme bavit až na konci sezóny,“ má jasno odchovanec českolipského fotbalu.

Stanley, v posledním kole jste porazili sdružený tým Velký Valtinov/MAHO Jablonné 6:1. Jak celý zápas hodnotíte?

Zápas hodnotím pozitivně, hráli jsme to, co jsme chtěli a soupeře nepustili ke hře.

Vy jste přispěl k výhře dvěma góly. Jak oba padly?

První branka byla z mého náběhu za obranu, kdy jsem běžel sám na brankáře. Ten mě pak v pokutovém území fauloval. Penaltu jsem, jako vždy, poslal do šibenice. U druhého gólu se ke mně ve vápně odrazil balon, ten jsem s klidnou hlavou uklidil k levé tyči.

Po šesti zápasech vedete okresní přebor. Je to dobrý vstup do sezony, viďte?

Aktuálně jsme první, takže vstup do sezóny můžeme hodnotit pozitivně. Mrzí nás ale obě ztráty. Remíza se Stružnicí a prohra v Kravařích, kde jsme byli jednoznačně lepší. Trápí nás individuální chyby, kterých bylo dost.

Jaké ambice vůbec mají Zahrádky v této sezoně? Bavíte se o případném postupu?

Já si myslím, že ambice v téhle sezóně máme jasné, chceme zůstat první. O postupu do I .B třídy se můžeme bavit až na konci sezóny.

Aktuálně máte na svém kontě šest branek. Sledujete tabulku kanonýrů?

Tabulku střelců nesleduji. Já jsem spíše tvořivý hráč, takže se více soustředím na vytvoření šancí spoluhráčům.

Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal už ve čtyřech letech v České Lípě.

Jak doposud vypadala vaše fotbalová kariéra?

V mládeži jsem hrál čtyři roky ve Slovanu Liberec, kde jsem se zranil a po operaci kolene jsem byl dva roky bez fotbalu. To mé kariéře dost ublížilo. Poté jsem hrál dva roky ve Varnsdorfu a vrátil se zpět do České lípy. Kvůli zranění jsem měl zase delší pauzu od fotbalu. Zpět k fotbalu mě přivedl kamarád a dobrý trenér Vojta Balvín ve Stružnici, kde jsem odehrál jednu sezónu a vrátil jsem se do České Lípy kde jsem hrál poslední tři roky za rezervu Arsenalu.

Do Zahrádek jste přišel letos v létě. Co vás k tomu vlastně vedlo?

Arsenal mám stále v srdci, ale nesouhlasil jsem s vedením tamního B týmu, tudíž už jsem tam nechtěl pokračovat. Do Zahrádek mě přivedl Robin Calpaš, se kterým jsem hrál ve Varnsdorfu. Navíc tady hraje dost kamarádů. Třeba Michal Pavlíček, který je skvělý kluk a výborný brankář.

Je vám 26 let. Máte nějaké konkrétní fotbalové sny nebo ambice?

Vzhledem k mým zraněním, která mě trápí a pracovnímu vytížení, žádné vyšší ambice momentálně nemám. Kdyby ale přišlo laso z první ligy, tak bych o tom přemýšlel. (smích)

Je nějaký tým, kde byste si chtěl ještě zahrát? Nebo zakotvíte v Zahrádkách na delší dobu?

V Zahrádkách jsem spokojený, máme skvělou partu a vedení. Velkou zásluhu na tom určitě má trenér Dan Fiala.

Jak byste ohodnotil současnou situaci české fotbalové reprezentace?

Dosud jsem byl pozitivní, ale v repre momentálně vidím jenom negativa. Myslím si, že problém bude někde výš, než jen u trenéra Haška. Neúspěch na Euru a špatné výkony v Lize národu mi můj názor jenom potvrzují. Dal bych šanci jiným klukům než jsou teď v reprezentaci, jako například Tomáši Ladrovi, který má skvělou formu, je produktivní a tvořivý. Právě tohle mi v reprezentaci chybí.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Provozuji kadeřnictví a Barbershop v centru České Lípy. Pokud hledáte kvalitní služby, tak nás můžete navštívit. Krom fotbalu se věnuji ještě tenisu.