Redakce Deníku pro vás vybrala jeden z možných šlágrů. Ten se odehraje právě v okresním přeboru. V prvním kole se střetnou dva soupeři, které v minulé sezoně hráli na špičce tabulky. Dubá, která skončila čtvrtá, přivítá v sobotu od 14 hodin loni třetí Žandov.

„Letní příprava byla slabá, já už jsem chtěl skončit, ale vedení nikoho nesehnalo. Byli jsme na turnaji v Tuhani, kde jsme skončili druzí a pak nás v přípravě přejela Lindava,“ kroutil hlavou Milan Heptner, hrající trenér Dubé.

Také Slavoji byl po konci posledního ročníku nabídnut postup do I.B třídy. „Za mě je to nesmysl. Nemáme špatný kádr, je i široký. Ale starší kluci to prostě hrát nechtějí. Letošní cíle? Hlavně záchrana, na vršek zatím nemyslíme. Na druhou stranu naši mladí hráči by se postupu nebránili, je potřeba jim udržet nějakou motivaci. Uvidíme, jak se povede podzim,“ připomněl Heptner.

Podle jeho slov mu z kádru nikdo neodešel, naopak přišel brankář z daleké Moravy, jeden hráč se vrátil z hostování a z Jestřebí přišel fotbalista, který tři roky nehrál.

Žandov se netají tím, že by chtěl hrát opět o nejvyšší příčky. Nebránil by se ani postupu. Minulá sezona byla zklamáním. „Skončili jsme na třetím místě, hodně jsme posílili, takže jsem trochu zklamaný. Nabídli nám možnost postupu do I.B třídy, ale jelikož jsme okresní přebor nevyhráli, tak jsme to odmítli,“ zdůraznil Tomáš Vaníček, hrající předseda Žandova.

V přípravě sehrál Spartak tři přátelské zápasy, kádr se mu prakticky nezměnil. „Odešel pouze Dušan Kabát. Posily vyloženě nemáme, spíše tady máme pár kluků, kteří tady kdysi hráli a teď se vrátili,“ poznamenal.

„Chceme být nahoře, zůstal nám i trenér. Podle mě tam zase bude pět, šest dobrých týmů. Zbytek bude dole. Pro nás je hlavní, že jsme udrželi B tým a dorost,“ má jasno.

V prvním kole čeká na Spartak těžký soupeř. „Dubá nemá vůbec špatný mančaft. Zrovna nedávno jsem se koukal na příspěvky z minulé sezony a vyhráli jsme tam 3:2. Dubá bude právě jeden z těch týmů, který by měl hrát nahoře,“ dodal Tomáš Vaníček.

Chance liga

Jablonec - Sparta Praha (sobota, 20.00), Liberec - Pardubice (neděle, 17.00)

3. Česká fotbalová liga, skupina B

Ústí nad Labem - Česká Lípa (pátek, 18.00), Živanice - Liberec B (sobota, 17.00), Chlumec n. C. - Jablonec B (neděle, 10.15)

4. Česká fotbalová liga, skupina C

Hrádek nad Nisou - FK Benešov (sobota, 10.30), Police nad Metují - Turnov, Horní Ředčice - Velké Hamry (neděle, 17.00)

Krajský přebor

Velké Hamry B – Skalice (sobota, 10.15), Chrastava – Nový Bor (sobota, 14.00), Košťálov – Železný Brod, Lomnice n. P. - Sedmihorky, Sokol Pěnčín – Stráž p. R., Šluknov – Frýdlant, Vilémov- Bělá (sobota, 17.00), Višňová – FC Pěnčín (neděle, 17.00)

I.A třída

Mšeno Jablonec – Jablonné v P. (sobota, 10.15), Doubí – Vesec (sobota, 14.00), Ruprechtice – Jilemnice, Mimoň – Rapid Liberec, Mimoň – Rapid Liberec, Arsenal Česká Lípa B – Rychnov (sobota, 17.00), Rozstání – Semily (neděle, 14.00), Bílý Kostel n. N. -Studenec (neděle, 17.00)

I.B třída, skupina západ

Krásná Studánka - Doksy (sobota, 10.30), Osečná - Mníšek (sobota, 14.00), Staré Splavy - Nová Ves, Lindava - Lokomotiva ČL (sobota, 17.00), Kamenice - JOKERS (neděle, 15.00), Hodkovice n. M. - Cvikov (neděle, 17.00)

Okresní přebor

Sosnová - Bukovany (sobota, 11.00), Dubice - Kravaře, Dubá - Žandov, Jestřebí - Polevsko (sobota, 14.00), V. Valtinov/MAHO Jablonné - Noviny (neděle, 14.00), Zahrádky - Brniště (neděle, 15.00), Svor - Stružnice (neděle, 17.00)

Okresní soutěž

Okna - Dubnice (sobota, 14.00), Horní Libchava - Cvikov B, Kamenický Šenov - Horní Police (sobota, 17.00), Skalice B - Mimoň B (neděle, 10.30), Velká Bukovina - Starý Šachov (neděle, 11.00), Tuhaň - Žandov B (neděle, 14.00), Žibřidice - Pertoltice, Lokomotiva Česká Lípa B - Kunratice (neděle, 17.00)