Ten samý hráč dal Brništi pět branek už na podzim, kdy Dubice doma vyhrála 10:1. „V Brništi nám hrálo do karet hezké hřiště. Nejsme totiž tým, co by to jenom nakopával za beky,“ má jasno 29letý kanonýr, který už letos nasázel 22 branek. Dvě trefy ztrácí na nejlepšího dubického střelce Davida Šubrta.

Pavle, Brniště jste rozdrtili 10:0. Byl to pohodový zápas?

Zápas to byl hlavně v prvním poločase docela vyhrocený. Ve 20. minutě tam byla v soupeřově vápně nějaká sporná situace, která skončila penaltou. Někteří kluci z Brniště to přijali po „svém“ a podle toho se pak odvíjel zbytek poločasu. Na druhou stranu to chápu, jsou to emoce. Pak tam bylo pár zákroků na oranžovou, naštěstí se nikomu nic nestalo a my tam do poločasu přidali ještě dvě branky. Ve druhé půli hlavy vychladly a bylo to celkem v klidu.

Na podzim jste Brništi dali také deset branek, vy jste se tehdy trefil zase pětkrát. Souhra náhod?

Neřekl bych. Máme kvalitní tým a je pravda, že když je hezký plac, tak se nám hraje dobře. Nejsme ten tým, co to nakopává za beky celý zápas. Takže to, že má Brniště hezké hřiště, nám taky hrálo do karet. Že tam spadlo něco navíc je jedině dobře. To třeba náš nejlepší střelec Šuby (David Šubrt), ten by ten den nedal gól, ani kdyby se hrály čtyři poločasy (smích).

Spartak opět střelecky táhne David Šubrt. Těší se na mistrovství světa v Kataru?

Dokážete vybrat z těch pěti branek, které jste dal, tu nejhezčí?

Nejsem ten, co by to měl soudit. Dejme tomu, že dva góly padly po pěkných akcích do prázdné branky. Ale pokud bych měl vybrat ten nejlepší, tak to byla situace, kdy brankář Brniště rozehrával z rohu velkého vápna. Kluci to vybojovali a poslali to ke mně. Celou dobu jsem věděl, že je brankář hodně venku. Tak jsem se podíval, zkusil to z 35 metrů a docela se to i povedlo.

Platíte za góly něco do klubové kasy?

Tak určitě. Kasu máme, za hattrick to máme za kilo.

V okresním přeboru držíte druhé místo. Jaké máte ambice v této sezoně?

Ambice? Asi žádné. Dvě, tři sezony zpátky jsme se bavili, že bychom si ještě „na starý kolena“ zkusili I.B třídy. Přeci jen se držíme v okrese nahoře docela dlouhou. Nakonec z toho ale sešlo, přeci jen máme v průměru nejstarší tým v okresu. Já tam patřím mezi nejmladší.

Jak jste vůbec začal s fotbalem?

Víte, že ani moc nevím? Pamatuji si, že jsem byl v šesti letech párkrát na trénincích v Arsenalu. Ale nějak mě to nebavilo, tehdy se tam nějak moc běhalo (smích). Pak začali hrát kamarádi za Dubici, takže jsem tam zhruba ve dvanácti letech hrál se staršíma klukama.

FOTO: Zákupy slaví první bod! Pavel Vodrážka má na Brniště spadeno

A jak to bylo dál?

Když všichni odešli do dorostu, tak jsem tam zůstal sám a vynikal. Všimli si mě lidi z Arsenalu, takže jsem si šel kopnout žákovskou divizi. Byl jsem tam až do konce mladšího dorostu. Jenže pak přišla operace kolene. V Arsenalu se nějak měnili trenéři, nikdo mi nic neřekl, takže jsem šel zpět do Dubice.

Ale do Arsenalu jste se ještě jednou vrátil, je to tak?

Myslím, že to bylo v sezoně 2017/2018. To se na mě zase přijeli z Lípy podívat. Šel jsem to tam na půl roku zkusit, dal jsem v krajském přeboru pár gólů. Ale z poloviny sezony jsem půlku zápasů začal na lavičce. Co si budeme povídat, radši hraji, než abych někde seděl na střídačce. Mám pocit, že tehdy jsme ten krajský přebor vyhráli.

Takže v Dubici jste spokojený?

Líbí se mi tady. Mám to kousek za barákem, takže je fajn se tady jednou za týden proběhnout.

Má Pavel Vodrážka ještě nějaké fotbalové sny?

Sny by byly. Liga mistrů nebo alespoň Evropská liga, to by bylo fajn (smích). Já jsem hlavně rád, že si někde zakopu, že si to tady dáme do kecky a hezky se na to kouká.

Takové utkání prohrát, je velké umění, kroutil hlavou Kouřil

Co váš nejlepší fotbalový zážitek v dosavadní kariéře?

Nic konkrétního mě nenapadá. Asi nejlepší období bylo v mladším dorostu českolipského Arsenalu pod panem Bahníkem a Měšťanem. Byli jsme ročník 1992/1993, byla tady dobrá parta. Takže výlety autobusem do Sokolova nebo Karlových Varů stály za to.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Kdybych se měl vybrat mezi Spartou a Slavií, tak si určitě vyberu Plzeň (smích).

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Dělám tady v Lípě technika v automobilovém průmyslu. Poslední půl rok už nedělám na směny, takže spokojenost. Baví mě celkově všechny sporty. Hraju ještě futsal a jednou nebo dvakrát za rok i hokej, když nám v Dubici zamrzne rybník (smích).

Jak vnímáte současnou situaci amatérského fotbalu?

Popravdě to nijak nevnímám. Dříve ale bylo jiné, s fotbalem bylo spojeno více lidí. Ale to už je problém asi někde jinde, možná blbá doba. Já jsem rád, že nehrajeme ten nakopávaný styl fotbalu. Dáme si do do kecky, má to úroveň a dá se na to i dívat.