Dane, hodně se mluvilo o tom, že Jestřebí šlo dobrovolně z I.B třídy do okresního přeboru, ačkoliv tam skončilo na třetí místě. Jak jste se k tomu postavil?

Já jsem byl rád, osobně jsem I.B třídu vůbec nechtěl, takže jsem teď spokojený. Je nám tady v Jestřebí všem přes 30 let, nestíháme tolik trénovat, každý máme rodiny a priorita je práce. Takže si jedeme v klidu udělat žízeň a hrát pro radost. To nám stačí.

Některé týmy, které s vámi hrají, si myslí, že nemáte v okresním přeboru co dělat.

Já si taky myslím, že máme na vyšší soutěž. Ale nikoho nebaví dojíždět někam daleko. V každé soutěži je jeden nebo dva týmy, které vyčnívají. V okrese jsme to hold my. Podobně na tom byli minulý rok kluci ze Starých Splavů.

Zatím jste vyhráli všech sedm zápasů, vy jste nastřílel už 22 branek. Slyšel jsem názory, že si v okrese honíte triko. Co vy na to?

Ještě nás čekají těžší zápasy, Horní Polici, která na nás byla dobře připravena, jsme porazili o gól. To, že si někde honím triko kvůli gólům? To si nemyslím. Dával jsem hodně branek v I.B třídě i krajském přeboru.

Vy máte určitě hodně nabídek na jiné angažmá. Proč jste v poslední době žádnou nevyužil?

Je to tak, mám každý rok hodně nabídek. O útočníka, který dává góly, je vždy zájem. Zůstal jsem ale v Jestřebí. Bydlím tady, mám to na hřiště kousek. V kabině máme super fotbalisty a partu. Mám dobrý vztah s vedením, takže nemám důvod odcházet.

Hodně se mluví také o tom, že šéf klubu Pavel Kolář své hráče platí. Vy už jste jednou říkal, že to je nesmysl…

Tohle se říká řadu let. Pan Kolář se o nás hezky stará. Myslím tím zázemí, hřiště, dresy. Vždy nám připraví super rozlučku. Ale že by někomu po zápase strkal peníze do kapsy? To si úplně nemyslím, každý ať si udělá obrázek sám. Osobně si z toho po celém okrese dělám srandu. (smích)

Nedávno vás opustil Václav Sedláček, který se vrátil zpět do českolipské Lokomotivy. Jak se na celou situaci díváte?

U Vašíka to bylo jiné. Sám řekl, že na začátku by nejprve rád odešel do Arsenalu, pak zase na Lokotku. I když jsme kamarádi, tak si po mém boku v útoku moc nevěřil. Celý tým mu přeje, ať se mu na Lokotce daří. Je to výborný fotbalista.

Minulou sezonu se říkalo, že Jestřebí je rozdělené na dvě party. Jedné jste prý velel vy, druhé Karel Kaňkovský.

Tak zrovna tohle je totální blbost. S Karlem jsme výborní kamarádi, v útoku jsem si s ním rozuměl, jak nikdy s nikým.

Pojďme ještě k vám. Řada trenérů mi říká, že Dan Kýček mohl kopat daleko vyšší soutěž, kdyby tolik neholdoval alkoholu. Je to pravda?

Tohle říká každý trenér, který mě trénoval. Víte, já začal s fotbalem skoro v 18 letech, takže jsem to měl trochu jiné, než ostatní. Neměl jsem žádný režim, takže jsem si mládí hodně užíval. Po třicítce je všechno jinak. I když jsem s fotbalem pozdě začal, tak jsem si kopnul v divizi, byl na zkoušce v druholigovém Varnsdorfu a zahrál si první futsalovou ligu. O tom se může většině fotbalistů v okrese jenom zdát.

Jestřebí je nejžhavějším kandidátem na vítěze okresního přeboru. Co jsem tak pochopil, tak pan Kolář o případném postupu zpět do I.B třídy moc nemluvil.

Máme to v týmu nastavené tak, že chceme být první. Nevím, co vám říkal pan Kolář, ale já se s ním bavím klidně i o I.A třídě.

Jak se vám vůbec zamlouvá letošní úroveň okresu?

Nevím, pro mě je to vlastně pořád stejné. Jsou tam tři, čtyři týmy, se kterými se dá hrát fotbal. Zbytek? Nic moc. Ale nechci se nikoho dotknout, vím, že je to v současnosti s fotbalem hodně těžké.

Na závěr se ještě zeptám na pana Koláře. Co jsem tak vysledoval, tak u ostatních vedoucích a předsedů není asi moc oblíbený.

Podle mě to bude tím, že pan Kolář nerad prohrává a do Jestřebí se pro body moc nejezdí.