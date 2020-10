V posledním zápase před vynucenou pauzou nastoupili fotbalisté Sokolu Zahrádky proti Doksům C. Zápas okresní soutěže skupiny jih se změnil v jednostrannou záležitost. Domácí Zahrádky vyhrály 8:0 a polovinu branek vstřelil Jakub Kněžour.

Jak hodnotíte utkání?

Utkání hodnotím kladně. Dobře jsme vstoupili do zápasu. Myslím si, že Doksy s námi mohly sehrát vyrovnanější zápas, ale rozhodla červená karta na konci poločasu. Řekl bych, že z pohledu hráče Doks byla úplně nesmyslná.

Skóre 8:0 vypadá celkem jednoznačně, opravdu to byla jednostranná záležitost?

Myslím si, že jsme kontrolovali hru. Neříkám, že si Doksy nic nevypracovaly, ale výborně nás podržel brankář. Druhý poločas jsme už ovládli.

Mohl byste popsat své gólové momenty?

Dvakrát jsem šel sám na brankáře a dokázal jsem ho překonat. Další gól jsem dával z prostoru penalty, takže to bylo jednoduché. Poslední gól jsem dával na zadní tyč.

Kolik jste na čtyři góly zaplatil?

Na tom jsme se ještě nedomluvili, ale nějaké částky už padly po zápase. To si asi ještě upřesníme (úsměv).

Utkání se hrálo bez diváků. Jaké to pro vás bylo?

Je to něco jiné než s diváky. Myslím si, že i na této úrovni všechny potěší, když mají v hledišti své blízké. Hraje se pak o poznání lépe.

Vnímáte přítomnost příbuzných v hledišti?

Snažím se na to nemyslet, ale povědomě vím, že je tam mám. Snažím se, aby byl můj výkon co nejlepší. I mě samotnému to pomáhá.

Jak vnímáte pauzu od fotbalu?

Pro nás jako pro tým je to škoda, protože jsme se zrovna rozjížděli. Rozumím tomu, ale z pohledu sportovce je to škoda.

Budete se nějak udržovat v kondici?

Já určitě ano, s bratrem chodíme běhat a podobně.

Jak jste zatím spokojený s průběhem sezóny?

Osobně si myslím, že jsme mohli mít klidně o šest bodů více. Ale jejich ztrátu jsme si zavinili sami.