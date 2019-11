Nejlépe je na tom zatím zákupský Jakub Vinš. Osmadvacetiletý střelec stihl ve dvanácti utkáních nastřádat sedmnáct branek. Góly Vinš dává na požádání, naposledy třeba rozhodl dvěma zářezy klání se Sosnovou. Nejvíce řádil proti Holanům, trefil se čtyřikrát.

„Abych řekl pravdu, nijak moc neřeším, zda jsem mezi střelci první. Snažím se hrát pro tým, abychom měli do jarní části sezony co nejvíce klidu. Ze začátku nám to sem tam zaskřípalo, ale kádr převzal pan Moravčík a zvykli jsme si na hru, kterou máme hrát,“ popsal dosavadní výkony Zákup Jakub Vinš. Ten nakonec přiznal i své oblíbené zakončení: „Snažím se na brankáře dívat a dávat mu to do protipohybu. To dělávám často.“

Vinš ale zdaleka není v okresním přeboru jediným fotbalistou, který straší brankáře i v noci. Pouze o jednu trefu méně má David Halbich z Lindavy. Toho vyšvihla na špici hlavně šestigólová paráda v posledním duelu s Holany.

„David je prostě výtečný fotbalista. Koneckonců byl v širším kádru Varnsdorfu, když si vybojoval právo účasti v lize. Je to typický zakončovatel s perfektní střelou, který je navíc rychlý. Na druhou stranu ale někdy zakončuje až moc, v některých šancích by měl víc přihrávat,“ řekl pozitiva i negativa na adresu mladého Halbicha vedoucí lindavského mužstva Pavel Moravec.

Řádí i Břetislav Koždoň, devětadvacetiletý sniper Stružnice má na kontě zatím patnáct branek. Dva hráči – Zich (Kravaře) a Škach (Dubice) – doposud nasbírali po čtrnácti gólech, i oni jsou tak ve hře o nejvyšší pozici.

Ve III. třídě se boj o korunu krále zúžil s největší pravděpodobností už jen na dvě jména. Žádný nelítostný boj ale čekat nelze, oba střelci totiž nosí dres Pertoltic. Lepší pozici má s devatenácti brankami David Řehák, na kterého ztrácí dvě úspěšné střely Filip Nešpor. Bronzový Radim Čadek z Velkého Valtinova zaostává jen za Nešporem o tři zářezy.

Nejlepší střelci OP po 13. kole: 17 – Jakub Vinš (Zákupy), 16 – David Halbich (Lindava) 15 – Břetislav Koždoň (Stružnice), 14 – Michael Zich (Kravaře), 14 – Pavel Škach (Dubice), 13 – Antoša Kudláček (Svor), 13 – Jiří Suněk (Polevsko), 12 – David Šubrt (Dubice).