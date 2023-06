Na jaře vybojoval tým, který hodně spoléhal na několik hráčů, kteří dojížděli z větší dálky, devět bodů. Sosnová dokázala porazit 7:2 Bukovany, 1:0 Svor a 2:1 Brniště. Ostatní zápasy prohrála. Hlavně na konci sezony to byla velká bída. V Žandově dostala Sosnová rychtu 1:16, jelikož nepřijela ani s kompletní jedenáctkou. Do Polevska už ani nedorazila, takže přišla na řadu pokuta a kontumace.

„Docházka byl na jaře náš základní problém. Máme hodně hráčů, co dojíždějí. V rámci interních věcí se to prostě nějak rozstříštilo. Celkově ale fotbalisté stárnou, mladí nejsou. Podle toho to tak vypadalo,“ kroutil hlavou Pavel Košík, předseda fotbalového klubu v Sosnové.

V zákulisí se mluvilo dokonce o tom, že fotbal v Sosnové má úplně skončit. „Blíží se období, kdy si sedneme a dáme hlavy dohromady. Je potřeba stávají kádr doplnit, otázkou je, jak se domluvíme s ostatními kluby. Máme tady dobré zázemí, obec nás podporuje, takže se do dalšího ročníku určitě přihlásíme,“ prozradil Košík.

V Sosnové by se do budoucna rádi spoléhali na vlastní hráče, nebo na fotbalisty z blízkého okolí. „Je to tak, model, že by někdo dojížděl z velké dálky, už tady fungovat zřejmě nebude,“ dodal na závěr.