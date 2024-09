V letní přípravě ale Brniště nesehnalo přátelský zápas, to je podle Zlatohlávka problém. „Myslím si, že tým se prostě ještě nedokázal sehrát. Chce to asi čas,“ má jasno.

V kádru týmu, který se pyšní skvělým trávníkem, se objevil například zkušený střelec Jakub Vinš, který naposledy dával góly za Zákupy nebo rezervu Arsenalu. Brniště má také nového trenéra, na lavičce udílí pokyny Bohuslav Najman, který v minulé sezoně nečekaně skončil v Kamenici.

„Kuba je střelec, my to víme. Ale potřebuje někoho, kdo mu pomůže. Pan Najman bydlí v Grunově, má to na hřiště pět minut. Má své metody, hráčům se to líbí. Na zápasy máme kolikrát 17 lidí, ani nevíme, koho postavit. Všechno si ale musí sednout,“ pokýval hlavou.

Nadějí může být poslední zápas v Sosnové, kde Brniště urvalo po remíze 1:1 první bod v podzimní části. „Sice jsme vyrovnali v 86. minutě, ale myslím si, že jsme měli vyhrát. Sosnová už v závěru zdržovala, neměla síly. Myslím si, že kdyby se nastavovaly další dvě, tři minuty, dali bychom vítězný gól. Bereme i ten bod, věříme, že to nás to nakopne. Teď máme doma Polevsko, kterému se taky nedaří. Chtěli bychom vyhrát,“ přeje si Zlatohlávek.

V klubu věří, že letos to nebude boj o záchranu, ale klidný střed tabulky. „Před sezonou jsme si přáli osmé místo v tabulce. Nikdo neví, co bude po sezoně. Třeba to Zákupy dají zase dohromady a my o hráče zase přijdeme. Máme jeden z nejlepších trávníků na okrese, novou tribunu, šatny jsou staré pět let. Jen ty výkony zatím nepřicházejí. Věříme v lepší časy,“ dodal vedoucí klubu.