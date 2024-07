O tři body lepší byly v okresní soutěži Bukovany, které nakonec získaly titul. V tabulce finálové skupiny měly o tři body více, než Kravaře. „Prohráli jsme oba vzájemné zápasy, ve kterých nás nepotkala forma. Bukovanům blahopřejeme. Sportovně musím uznat, že byly lepší,“ usmál se Hybler.

Letní příprava začala Kravařům třetí červencový týden. „Trénujeme dvakrát týdně, máme už dojednaný první přátelský zápas. Hlásíme dvě posily, obě do obrany. Z Verneřic se vrátil Marek Koutný, ze Zákup přišel Michal Konšel, který tady také kdysi hrával. Nikdo neodešel,“ prozradil.

Kádr Kravařů je kompletní, těžší zranění se hráčům vyhýbají. „Lížeme si rány z minulé sezony. Dlouhodobě byl zraněný Jakub Kadlec. Věřím, že v novém ročníku bude v pořádku,“ konstatoval Hybler.

Lokomotiva věří, že se v okresním přeboru zabydlí a její účast nebude pouze epizodní. „Chceme hrát klidný střed tabulky. Hlavně chceme dát šanci více hráčům, chceme zapracovat třeba dorostence. Můžeme střídat hokejově, což je dobré. Rádi bychom dali šanci mladším, musíme kádr omladit, ten současný je prostě starý. Tak uvidíme, jak to půjde,“ pokrčil rameny.

Kravaře a Bukovany jsou jediné dva celky v okresním přeboru. Z něj sestoupila Horní Police a odhlásily se Zákupy. Nikdo z přeboru nepostoupil, ani vítězné Jestřebí. Nikdo do něj z I.B třídy nesestoupil. „Moc nerozumím politice Jestřebí. Nevidím do toho, jestli má Pavel Kolář na I.B třídu finance. Byl první z těch, co vnesl do přeboru peníze. Ale je to otázka na něj. Na druhou stranu na to má právo, je to jejich věc. My jsme je v přípravě porazili, takže se na ně těšíme. A když prohrajeme, tak z toho nebudeme dělat vědu,“ dodal Lukáš Hybler.