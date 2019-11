První a poslední trefa duelu Kravaře - Dubnice padla už v osmé minutě a obstaral ji z penalty Jan Neuberg.

„Penalta byla oprávněná. Viděl jsem to dobře, sám jsem totiž musel kvůli velké absenci do pole. Musím ale uznat, že by zápasu slušela remíza. Dubnice hlavně na konci utkání začala tlačit, vrhla vše do útoku. Hraje se ovšem na góly a ten jsme dali my,“ zhodnotil střetnutí domácí trenér Petr Meďáš, který odehrál 86. minut.

Kravaře jsou po dvanácti kolech desáté s pětibodovou ztrátou na Jestřebí, Dubnice drží jedenáctou příčku. V závěrečném kole jdou oba celky do akce v sobotu. Kravaře čeká Horní Police, Dubnici Sosnová.

Okresní přebor – 13. kolo: Sosnová – Zákupy 1:2, Svor – Dubice 3:5, Kravaře – Dubnice 1:0, Stružnice – Horní Police 1:2 np., Holany – Lindava 0:12, Skalice B – Polevsko 6:3, Jestřebí/Dubá – Bukovany 0:3.