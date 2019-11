Utkání v Kunraticích dlouho vypadalo na bezgólovou podívanou. Nakonec se ale přeci jen téměř padesátka diváků branky dočkala, půl hodiny před koncem překonal hostujícího gólmana Ježka Tomáš Zet, pro kterého to byla čtvrtá trefa v sezoně.

„Abych řekl pravdu, my jsme moc šancí neměli. Tomáš Zet dal gól poté, co jsem vykopával od naší brány, prošlo to na něj. Šel sám na kasu a dal to. Víc možností ale měly Noviny, nehrály vůbec špatně, docela jsem si zachytal,“ popsal utkání ze svého pohledu kunratický brankář František Trč, který na svých spoluhráčích ocenil hlavně obětavost: „My se trochu hledáme, není to z naší strany úplně podle představ, ale proti Novinám bych hráče rád pochválil za bojovnost a obětavost. Nikdo nic nevypustil a to byl důvod, proč jsme získali tři body.“

Kunratice se po nepříliš vydařených výkonech potkávají v závěru podzimu se solidní formou, mužstvo z posledních čtyř kol hned třikrát bodovalo. Poslední zápasy týmu odchytal právě František Trč, který se mezi tři tyče vrátil z pole.

„Sešlo se to tak, že nyní nemáme brankáře. A já už v minulosti něco odchytal, takže jsem to do konce podzimu vzal. Jsem prostě takový univerzál,“ dodal na závěr František Trč.

Okresní soutěž 15. kolo: Kunratice - Noviny 1:0, Pertoltice - V. Bukovina 3:0 K, Brniště - Zahrádky 1:5, Okna - Doksy C 1:2 np., Velký Valtinov - Cvikov B 3:4, Mimoň B - Kamenický Šenov 3:2 np., Lokomotiva Česká Lípa B - Nový Oldřichov 3:0, Tuhaň - Starý Šachov 0:2.