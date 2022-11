Kupka zatím nastřílel jedenáct branek, na prvního Pavla Dániše ztrácí 19 gólů. „Tabulku střelců pravidelně sleduji, abych viděl jak na tom já a spoluhráči jsme. Naším cílem je vždy zvítězit, bohužel se nám to málokdy podaří,“ pokrčil Kupka rameny. Dubá je totiž i přes první výhru v soutěži poslední.

„S fotbalem jsem začal zhruba ve třech letech. Od šesti jsem hrál za TJ Doksy. V roce 2019 jsem na svou žádost přestoupil do TJ Slavoj Dubá. Je to super hrát právě v Dubé, myslím si, že s klukama jsme si sedli a že spolu dokážeme i něco uhrát, jsme fajn parta. A chtěl bych moc poděkovat chlapům z áčka, kteří mě vzali mezi sebe. Je to pro mě velká zkušenost a zážitek si s nimi zahrát,“ zdůraznil.

Tomáš přiznává, že je tělem i duší velkým Sparťanem. Fandí také Manchesteru City, jeho vzorem je Lionel Messi. „Obdivují jeho herní styl. Je týmový a dává parádní góly. Mým snem je být profesionální hráč. Ať už u nás doma nebo v zahraničí,“ kouká směrem do budoucna.

Co ho na fotbale vlastně nejvíce baví? „Nejvíce mě baví, že je to týmový sport. I když to tak někdy nevypadá. Nevzdáváme se a bojujeme do poslední minuty. Bez ohledu na výsledek,“ má jasno.

Na závěr přišel tradiční dotaz na studijní úspěchy. „Škola mě moc nebaví, jak kdy. V lepším případě nosím spíše trojky,“ dodal s úsměvem.