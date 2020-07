Jedenáct týmů bojovalo na fotbalovém stadionu v Doksech o putovní pohár. První červencovou sobotu se konal turnaj v malém fotbalu dospělých.

Vítěz turnaje. | Foto: TJ Doksy

Týmy se rozdělily do dvou skupin po šesti a pěti členech. Do finálového zápasu se probojovali fotbalisté Trylčos Teamu a FC Škvárák Třemošnice. Trylčos Team byl vytvořený z hráčů z České Lípy a Liberce, Třemošnice byla složena z pardubických hráčů. Finále za stavu 0:0 dospělo až do pokutových kopů, ve kterých vyhrál poměrem 3:1 Trylčos Team. Nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhlášen gólman vítězného týmu Jan Chadraba, který byl z celkového triumfu poněkud překvapený. „Kluci, předpokládali jste náš úspěch ráno před začátkem turnaje?“ tázal se svých spoluhráčů s úsměvem na tváři. Tým Trylčos se tohoto turnaje účastnil vůbec poprvé a hned z toho bylo první místo.