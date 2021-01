V rámci okresních fotbalových soutěží se poslední zápasy odehrály 10. a 11. října. Od té doby se fotbalové soutěže zastavily. Podle aktuálního plánu by se měla podzimní část začít dohrát předposlední víkend v únoru. Pak bude plynule navazovat jarní část.

Okresní fotbal v České Lípě - ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Marek

Podle předsedy Výkonného výboru OFS Česká Lípa Karla Fischera je plán pro zbytek fotbalové sezóny připravený. „Máme v úmyslu to, co jsme již avizovali. Dohrávky by měly začít 20. a 21. února 2021 a po jejich skončení by se navázalo jarní částí,” poznamenal Fischer a pokračoval. „Počítáme s pomocí OFS ohledně úhrad umělých trávníků pro kluby. STK oslovila kluby ohledně hracích termínů a dá se říci, že plán dohrávek je připraven,” řekl Fischer a doplnil, že vše závisí na covidové situaci, rozhodnutí vlády a FAČR.