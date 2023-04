Marku, v prvním jarním kole jste porazili Dubou vysoko 13:2. Jaký to byl zápas?

Do zápasu jsme nastoupili s tím, že chceme získat jednoznačně tři body. To se potvrdilo. Myslím, že byla znát naše převaha ve hře.

Ty jsi dal hned čtyři branky. Která z nich byla nejhezčí?

Nejvíce se mi líbila první branka. Po faulu za velkým vápnem a rychlém rozehrání mi nahrál spoluhráč. Pak jsem si zpracoval míč dvěma doteky a levačkou vypálil z dálky na bránu.

V týmu ještě hraje Natálie Tomsová, dokonce je kapitánka. Není to tvoje sestra?

Ano, Natka je moje starší sestra, hrajeme spolu fotbal již od mých sedmi let.

Vy jste v tabulce na pátém místě. Jaké máte ambice do jarní části sezony?

Ale jen jeden bod ztrácíme na čtvrté Kravaře. Chceme se dostat se co nejvýše, samozřejmě první místo by bylo skvělé, ale na to teď ztrácíme deset bodů.

Marek Tomsa dává branky za starší žáky Spartaku Žandov.Zdroj: soukromý archivSleduješ tabulku střelců? Nebo tě individuální výkony nezajímají?

Ani ne, spíše fotbal beru jako týmovou hru.

Jak a kde jsi začal s fotbalem? Vzpomeneš na první tréninky?

Začínal jsem hrát za mladší přípravku ve Stružnici. Na první tréninky si už nevzpomínám, ale hrál jsem tam šest let. Tréninky byly jak zábavné, tak zaměřené na techniku i vytrvalost. Dalo mi to hodně, a myslím, že každý rok jsem cítil zlepšení v mé technice s míčem na hřišti.

Co tě na fotbale nejvíce baví?

Samozřejmě mě baví dávat góly, vyhrávat, ale i že je to kolektivní sport, kde záleží na každém z nás.

Jak se ti líbí v Žandově?

Za Žandov jsem chtěl hrát už delší dobu a konečně se mi to splnilo. Je tu dobrá parta lidí, perfektní hřiště, a hlavně hraji za domácí tým.

Jaké máš fotbalové sny a cíle?

Sen se mi už částečně splnil, jsem v základu za A mužský tým v Žandově. A můj sen a cíl vždy byl a je, hrát za ligový tým Slavie Praha.

Máš nějaký fotbalový vzor?

Můj fotbalový vzor je Lionel Messi, líbí se mi jeho styl hry.

Co tě ještě kromě fotbalu baví?

Ani nevím. Hodně času trávím na hřišti s míčem. Jinak hraju rád na Xboxu FIFU23, GTA5 a NHL23.

Co škola? Baví tě?

Upřímně? Ne. Ale nemám ve škole problémy se známkami. Myslím, že je to na pohodu.

Kdyby to nebyl fotbal, čím by jsi se chtěl v životě živit?

Jelikož jsem již v deváté třídě, zvolil jsem si SPSŠ v České Lípě a po vystudování uvažuji o vysoké škole. Chtěl bych být podnikatelem nebo ředitelem ve strojírenském průmyslu.