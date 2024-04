„V Bukovanech se mi líbí, parta je tu perfektní. A o tom to hlavně je,“ má jasno 19letý fanoušek pražské Slavie.

Lukáši, jak zhodnotit výhru 8:0 nad Kunraticemi?

Od začátku jsme na to vlétli a prezentovali se odvážným a bojovným výkonem. To soupeře zaskočilo. Hosté dostali pár rychlých gólů, což celý zápas převrátilo na naší stranu. Kunratice se prakticky nedostaly za polovinu. Když už, tak máme v brance skvělého Jindru Jáska. Ten má tři vychytané nuly v řadě.

PODÍVEJTE SE: Jasný lídr měl namále, v nastavení ho vysvobodil Hanl

Vy jste dal hattrick. Jak vaše branky padly?

Všechny góly padly po skvělých nahrávkách mých spoluhráčů. Klidně jsem těch branek mohl dát víc, ale nebyl jsem v koncovce stoprocentní.

Platil jste za své góly něco do klubové kasy?

Klubovou kasu máme. Naštěstí jsem ještě student. Takže mi to, jak se říká, „napsali na futro.“

Bukovany zatím vedou finálovou skupinu. Vaším cílem je postup?

Jasně, jdeme si pro něj.

Ošklivé derby rozhodl Kněžour, Lindava na jaře nestřílí góly

Jaká je podle vás kondice fotbalu v Bukovanech?

Kondice klubu mi přijde skvělá. I když jsou zranění, nebo absence, tak jsme schopni nastoupit v silném složení.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal ve druhé třídě na základní škole díky turnaji Malá kopaná, který ve spolupráci se školou pořádá FK SKLO Kamenický Šenov. Bylo mi zhruba sedm let.

Kde všude už jste hrál?

Jak už jsem říkal, všechno začalo v Kamenickém Šenově. Pak jsem přestoupil do Nového Boru, poté jsem se vrátil do Šenova. Následoval přestup do Bukovan.

Vzpomenete si na váš první trénink?

Na konkrétní trénink si už asi nevzpomenu. Ale vím jistě, že na těch prvních měl vedl Ota Raiter. Byl to nejenom skvělý trenér, ale také nese všechny zásluhy na chodu fotbalového klubu v Kamenickém Šenově. Za to bychom mu měli být hodně vděční.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Vypadá to, že se vám v Bukovanech líbí, ne?

Je to tak, líbí se mi tady. Je tady perfektní parta, o tom to hlavně je.

Jste stále mladý hráč, máte před sebou hodně fotbalových let. Co nějaké cíle směrem do budoucna?

Mým cílem ve fotbale je udržovat si fyzičku, být prospěšný pro tým a momentálně asi postoupit s Bukovany do okresního přeboru?

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jedině Slavii!

Už jste prozradil, že studujete. Co vás ale kromě fotbalu ještě baví?

Mým velkým koníčkem jsou kromě fotbalu auta.