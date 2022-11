Vojto, Dubé jsi nasázel hned šest branek. Který z nich byl nejhezčí?

Ze zápasu se mi líbil asi nejvíc můj čtvrtý gól, kdy jsem po přihrávce z levé strany dostal z první míč do sítě.



Dal jsi někdy v jednom zápase více gólů?

Nikdy jindy jsem více gólů v zápase nedal, tohle je zatím můj rekord.

Zatím jsi dal v téhle sezoně 17 branek. Sleduješ tabulku kanonýrů nebo tě to nezajímá?

Tabulku vlastně moc nevnímám, ale budu se snažit dat ještě více branek.

V tabulce jste zatím na druhém místě. Jaké máte týmové ambice?

Určitě první místo, nic jiného asi nechceme.

FOTO: Dubnice díky Věchetovi srazila lídra! V Jestřebí museli vysadit dveře

Kde a kdy jsi vůbec začal s fotbalem? Jaké byly tvé první tréninky?

S fotbalem jsem začal v osmi letech tady v Jestřebí, první tréninky si už úplně nevybavuji.

Co tě na fotbale nejvíce baví?

Fotbal sám o sobe a určitě i ta týmovost. S klukama nám to teď jde, takže se mi hraje ještě líp.



Fotbal ti jistě přinesl hodně úsměvných příhod. Vzpomeneš na nějakou?

Vzpomínám na zápas v Kravařích, kde jsem kopnul do balonu a odlepila se mi u kopaček skoro celá podrážka. Naštěstí jsem zápas odehrál v kopačkách, které mi půjčil náš brankář.

Máš nějaký fotbalový vzor?

Mým vzorem jsou určitě Cristiano Ronaldo a Kylian Mbappé. Oba dva jsou skvělí fotbalisté, rád na ně koukám.

Jaké máš fotbalové sny a cíle do dalších let?

To teď asi nedovedu říct, nad tím budu přemýšlet asi trochu déle. Teď mi stačí to, kde jsem.

FOTO: Další debakl! Lokotka v Rychnově nepřekvapila

Fandíš Spartě nebo Slavii?

Jasná Sparta! Byl jsem i na pár zápasech, takže určitě jsem fanoušek Sparty.

Je nějaký vysněný tým, kde by jsi chtěl hrát?

Mám rád Spartu a PSG. Z obou týmů bych klidně uvítal nabídku (smích). Jinak mě jiný tým nenapadá.

Jak se ti vůbec líbí hrát v Jestřebí?

V Jestřebí mě fotbal baví. Máme dobrou partu a daří se nám také výsledkově.

Co škola? Baví tě? Nosíš jedničky?

Ve škole jsem takový „průměrňák.“ Občas se daří, občas to dře.