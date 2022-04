V tabulce střelců je aktuálně čtvrtý, na prvního Krupičku z Liběšic ztrácí čtyři trefy. „Na tabulku střelců koukám každý den. Chci mít přehled o tom, jak na to jsem,“ zdůraznil Žucha. I díky němu je Cvikov aktuálně nejlépe střílející tým celé soutěže. „Naší ambicí je být v první trojce. Rádi bychom samozřejmě celou soutěž vyhráli,“ má jasno. Cvikov na první Straškov ztrácí šest bodů.

Osmnáctiletý Žucha začal s fotbalem poměrně pozdě. „Rád jsem se díval v televizi na zápasy a velmi mě to zaujalo. Chtěl jsem to zkusit, proto jsem se přihlásil do fotbalového klubu ve Cvikově. Začal jsem v deseti letech. První tréninky pro mě byly náročné, nemohl jsem se občas trefit do míče, ale nevzdával jsem to a díky tomu jsem se velmi zlepšil,“ zavzpomínal na své začátky.

„Na fotbale mě nejvíce baví ten adrenalin. Moc fajn je pocit, že se každým zápasem zlepšuji. Mám rád svůj tým, během tréninků i zápasů je sranda. Rád se ale něčemu přiučím i od jiných týmů,“ pokýval hlavou.

Dorostenci Cvikova musí jezdit k zápasům na Děčínsko, Litoměřicko nebo Lounsko. K venkovnímu zápasu tak někdy musí najet opravdu hodně kilometrů. Třeba do Peruce je to pro Cvikov skoro 90 kilometrů. „To, že jezdíme daleko, nijak zvlášť nevnímám. Cesta rychle uteče. Jsem rád, že si zahrajeme,“ mávl rukou.

Svůj sportovní vzor musel změnit. Vždy se jednalo o fotbalistu klubu PSG. „Mým vzorem byl Neymar. Díky němu jsem začal hrát fotbal. Kvůli jeho chování už to ale není můj vzor. Teď je to Kylian Mbappé. Je to šikovný fotbalista, hraje čistě a má před sebou úspěšnou budoucnost,“ vysvětlil fanoušek pražské Sparty.

„Rád hraji počítačové hry nebo chodím ven s přáteli. Mě vysněné zaměstnání je právě ve firmě BMW. Mým snem je ale být úspěšný a slavný fotbalista. Chtěl bych hrát za slavné týmy a být bohatý,“ dodal na závěr.