„Nejhezčí branka byla ta druhá, jelikož byla z půlky hřiště,“ přiznal mladý (14 let) fotbalista, který už nastřílel 13 branek. „Pořadí střelců určitě sleduji, v kabině se o tom bavíme,“ podotkl s úsměvem.

Jestřebí ovládlo okresní přebor v minulé sezóně. Letos to má rozehrané opět skvěle. „Zase chceme vyhrát, pokusíme se o to,“ zdůraznil Krejčí.

Jaké byly Lukášovi fotbalové začátky? No, poměrně překvapivé. „No, začal jsem v Tuhani trénovat s dospělýma. Pak se to dál rozvíjelo,“ zavzpomínal. Nejlepší brankou byla pro Krejčího vítězná trefa proti Jablonému. Na fotbale ho baví fakt, že může pomáhat svému týmu k vítězství.

Každý mladý fotbalista by měl mít svůj fotbalový vzor. Jak je to u Krejčího? „Je to Lionel Messi, vzhlížím k němu už odmalička. Chci být stejně dobrý, jako on. Strašně mě fascinuje, jak umí držet chladnou hlavu,“ zakroutil hlavou.

V Jestřebí je Lukáš spojený. Hlavně oceňuje tamní kolektiv. Jaké fotbalové plány má do budoucna? „No, chtěl bych se prostě dostal ve fotbale daleko. Můj sen je si zahrát s nějakým špičkovým fotbalistou. Buď s ním nebo proti němu,“ zdůraznil.

Fanouška pražské Sparty jsme se samozřejmě zeptali na podporu rodičů, která je důležitá u každého mladého sportovce. „Podpora je v rámci možností. Je ale pravda, že jsou na mě pyšní,“ konstatoval.

Na závěr nechyběla otázka týkající se studijních povinností. „Škola? Nosím jedničky a dvojky. Občas se ale najde horší známka,“ uzavřel vše Lukáš Krejčí.