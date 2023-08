Návrat do Jestřebí oslavil pěti góly. Chci najít herní klid, přiznal Sedláček

Po štaci v českolipské Lokomotivě se vrátil zpět do Jestřebí. Takže sešup o dvě soutěže. Místo I.A třídy se Václav Sedláček přesunul do okresního přeboru. Do nového ročníku vstoupil parádně. Stružnici dal pět branek a velkou měrou přispěl k drtivé výhře 7:0.

Václav Sedláček pálí na branku Stružnice v utkání, kde dal pět gólů. | Foto: Jaroslav Marek

„No, nejhezčí byla asi moje pátá branka, kdy se mi povedlo po centru z prvního dotyku trefit míč pod břevno,“ pravil 23letý útočník, který s fotbalem začal v pěti letech v Blíževedlech. Ten připustil, že byl ze zápasu mírně rozklepaný. „Byl jsem z návratu trochu nervózní, góly mi začaly padat až druhou půli, v první půli jsem se trochu trápil, ale naštěstí se vše díky kvalitě týmů ztratilo a nervozita opadla,“ oddechl si. PODÍVEJTE SE: Okresní soutěže odstartovaly. Kanonády Sosnové, Svoru a Jestřebí Jak už jsme zmínili, poslední sezonu strávil fanoušek libereckého Slovanu v českolipské Lokomotivě. Ta však sestoupila z I.A třídy. „Po konci sezóny mě dle domluvy vrátila Lokomotiva zpět do Jestřebí. Sice bylo zde pár týmů, z vyšších soutěží, které by o mě stály, ale dle vedení Jestřebí nepřišla adekvátní nabídka,“ pokrčil rameny Sedláček, který pracuje jako policista v České Lípě. Jestřebí v minulé sezoně skončilo v I.B třídě na třetí místě, přesto se rozhodlo pro dobrovolný sestup do okresního přeboru. „Určitě je to škoda. Sledoval jsem situaci Jestřebí a v I. B třídě se jim dařilo. Nevím, proč od toho upustili,“ podotkl. Tým, kterému šéfuje zkušený funkcionář Pavel Kolář, je žhavým kandidátem na vítězství v nejvyšší okresní fotbalové soutěži. K nevoli několika dalších týmů v přeboru. „Jsem v týmu chvilku, takže nevím, jaké ambice má samotný tým a vedení klubu. Chápu slova našich soupeřů. Jestřebí má na okresní přebor našlapaný tým,“ připustil. V Jestřebí byla sranda, potřeboval ale novou výzvu. Tu si našel v Lokomotivě Cíle do dalších dnů a týdnů? Sedláček má jasno. „Teď bych chtěl ve své hře najít takový herní klid. V Lokotce jsme hráli o sestup, každý zápas jsme hráli pod velkým tlakem a na klid nebyl čas,“ konstatoval. Zakotví fotbalista, který kopal třeba v Kravařích, Úštěku, Varnsdorfu nebo Novému Boru, v Jestřebí na delší dobu? „Přemýšlel jsem, že bych jinam šel. Ale budu se opakovat, když řeknu, že dle vedení klubu nepřišla adekvátní nabídka,“ dodal na závěr.

