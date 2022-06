Na tři góly do perucké sítě se podle vlastních slov ani moc nenadřel. „Góly padly po dobrých nahrávkách mých spoluhráčů. Vždy mi míč dobře padl na nohu a tudíž se mi podařil dát hattrick,“ podotkl mladý fotbalista, který bude hrát v dorostu i další sezonu.

Němeček nasázel za sezonu 24 branek, v tabulce kanonýrů skončil pátý. „Jasně, tabulku jsem celou dobu sledoval, abych věděl, jak na tom jsem,“ potvrdil. Cvikov hrál soutěž na Litoměřicku, k venkovním zápasům najezdil hodně kilometrů. „Jezdit dálky? To mi nevadilo,“ mávl rukou.

Do míče začal Lukáš kopat opravdu hodně brzo. „Bylo to ve dvou letech, to bylo nejprve kopání za barákem s nevlastním tátou. Potom rodiče usoudili, že mě přihlásí do týmu Slavoj Úštěk. Pak jsem se dostal do Cvikova. Svůj vůbec první trénink jsem měl v zimě, takže jsme byli v hale,“ vzpomíná na své začátky.

Vybrat svůj nejlepší dosavadní gól? To se Lukášovi nepovedlo. „Už jsem nastřílel hodně branek, ale jenom těch obyčejných,“ pokrčil rameny.

Cíle má Lukáš poměrně jasné. „Chtěl bych se stát profesionálním fotbalistou. Na fotbale mě baví adrenalin a taky fakt, že můžu zlepšovat své výkony,“ má jasno.

Na závěr jsme se tradičně zeptaly na studijní úspěchy. Tady jsme ale trochu narazili. „Škola? No…tu střední jsem ukončil ve druhém ročníku,“ dodal na závěr brzy 18letý mladík.