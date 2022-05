Lukáši, za béčko v Sosnové jste dal pět branek. Která z nich byla nejhezčí?

Když to vezmu, tak všechny góly byly svým způsobem hezké. Paradoxně ta nejhezčí byla ta, kterou mi rozhodní pro údajný ofsajd neuznal.

Nastupujete spíše za béčko, nebo hrajete více v krajském přeboru?

Za béčko moc často nechodím, byl to asi třetí zápas. Ale okolnosti se změnily, čas mi nedovolí trénovat. Je těžké všechno skloubit dohromady – rodina, práce, fotbal. Abych si zahrál, tak občas chodím právě za béčko.

Ve své kariéře jste dal jistě hodně branek. Která byla podle vás ta nejlepší?

Dal jsem hodně gólů, to je pravda. Nejvíce vzpomínám hned na dva. Ten první padl, když jsem hrál ještě v Mostě. Hráli jsme proti Pardubicím a já dal gól z půlky hřiště. A ten druhý byl taky v mosteckém dresu, hráli jsme proti Spartě. Já zvyšoval na 2:0, dal jsem to pravou nohou. Ten zápas jsme vyhrál.

Skalice bojuje o vítězství v krajském, ale i okresním přeboru. Bylo by velké zklamání, kdyby to ani v jednom případě neklaplo?

Napsal jste to dobře, bojujeme. Když se podíváme na tabulku, tak musíme koukat před sebe. Jsou tak Velké Hamry a Turnov. Pár bodů ztrácíme. Ale jdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak to vše dopadne. Co se týče béčka, tam je před námi Jestřebí, na které ztrácíme čtyři body. Určitě se popereme o to, aby se obě soutěže vyhrály. Jestli by to bylo zklamání? To určitě, ale život by šel dál.

Pojďme k vám. Kdy a kde jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v šesti letech v Novém Boru. Přivedl mě k němu, jako asi většinu, můj táta. Moc mu za to zpětně děkuji.

Máte za sebou už několik fotbalových angažmá. Kde to bylo nejlepší?

Pár kluby jsem prošel. Těžko říct, kde to bylo a nebylo nejlepší. Každý klub měl něco. Určitě si nejvíce pamatuji na to, když jsem hrál ve Vilémově. Byla tam dobrá parta, včetně mého švagra Karla Kaňkovského, se kterým jsem hrál v útoku.

Jak se vám vůbec líbí ve Skalici?

Ve Skalici jsem spokojený a libí se mi tu. Ale jak už jsem řekl, mám teď problémy, to všechno časově dát dohromady. Určitě bych tady rád zůstal, ale uvidíme, jak to bude po sezoně.

Jaká je podle vás úroveň fotbalu na Českolipsku?

Těžko se to hodnotí. Ale zase tak špatné to nebude, na druhou stranu to může být lepší. Když se podíváme na nás, Nový Bor nebo Stráž pod Ralskem, tak to není špatné. Vždy je ale co zlepšovat. Co se týče okresního přeboru, je tam normální úroveň. Prostě takové to – pojďme si udělat žízeň, zahrát si fotbal a mít z toho radost.

Fotbal vám přinesl jistě hodně kuriózních zážitků. Podělíte se o nějaký?

Určitě je jich hodně, ale nějak si na to už nemůžu vzpomenout. Ale když jsem hrál ještě v Novém Boru, tak jsme jeli na zápas a porouchal se nám autobus. Museli jsme se proto převlékat už po cestě v autobuse. Přijeli jsme a hned jsme šli hrát. Ani už nevím, kde to bylo a jak to dopadlo.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Nefandím ani Spartě ani Slavii. Jsem od malička Liberečák, takže Slovan Liberec

Prozradíte čtenářům co vás ještě baví a čím se živíte?

Co mě ještě baví? Je toho určitě hodně. Třeba jízda na kole, futsal, šipky, poker. Ale momentálně je mojí největší zálibou syn Davídek s manželkou. A čím se živím? Už šest let dělám ve fabrice Clarios na dvanáctihodinové směny.

Co vy a fotbalová budoucnost? Máte ještě nějaké konkrétní plány?

Plány už moc velké nemám, chci se věnovat rodině, ale na fotbal nezanevřu. Chci ho pořád hrát. Otázkou je, kde to bude.