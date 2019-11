Famózní jízda Dubici přinesla devětadvacet bodů. Mužstvo z třinácti utkání hned desetkrát zvítězilo a nastřílelo padesát branek – nejvíc v celé soutěži. O sedmnáct z nich se postaral Pavel Škach, třináct jich zařídil David Šubrt.

„Pavel Škach s námi zažil i krajské soutěže, je to naše dlouholetá opora. Je to hráč, který by klidně mohl hrát někde nahoře. Co se týče Davida Šubrta, toho jsme koupili před sezonou z Kravař a vyplácí se parádně. S Pavlem si navíc umí vyhovět, v celé soutěži není lepší ofenzivní duo. Jsou to i týmoví hráči do party, která je v Dubici už dlouhé roky velmi dobrá. Na tom si stavíme,“ řekl na adresu sniperů předseda klubu Jiří Jelínek.

Šéf dubické kopané zároveň popsal celý podzim ze svého pohledu: „Máme z prvního místa samozřejmě velkou radost, rádi bychom okres znovu vyhráli. V některých utkáních jsme sice zbytečně ztratili, ale jinak musíme být spokojení. Zadním řadám velel stoper Dutka, mezi největší opory patřili i kapitán Ráliš a Tomáš Hájek. Všichni hráči ale podali na podzim parádní výkon. A postup? Nejprve chceme okres vyhrát. Pak se uvidí, co bude dál.“

Okresní přebor – 14. kolo: Lindava – Skalice B 4:1, Svor – Jestřebí/Dubá 5:2, Horní Police – Kravaře 3:6, Dubnice – Sosnová 2:0, Zákupy – Dubice 0:4, Bukovany – Holany 11:1, Polevsko – Stružnice 0:2.