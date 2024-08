„Musíme využít právě toho nárůstu mládežnických týmů a snažit se aby co nejméně dětí skončilo. Pomohli jsme tím, že jsme umožnili opakované „hokejové“ střídání, tím se životnost starších fotbalistů prodloužila,“ přibližuje Řeháček možnosti, které by mohly pomoct v záchraně fotbalových klubů.

Pojďme ještě k poslední fotbalové sezoně v okrese Česká Lípa. Jaká podle vás byla?

Dalo by říci, že klidná, až na konec okresního přeboru. Ten samozřejmě trošku mrzí. Bylo tam dost zápasů, které se museli kontumovat pro neúčast jednoho z týmů. Po dlouhé době se založil okresní přebor dorostu, který měl jen čtyři týmy, ale museli jsme to pro věci budoucí nějak nastartovat. Dále jsme měli svůj OFS tým dívek v soutěži žáků, to bylo pro další sezónu také důležité. Jinak soutěže běžely bez problémů. S tím jsem spokojený.

Jaká je pro vás, jako předsedu OFS, letní příprava. Co všechno máte na starosti?

Nová sezóna se v VV OFS Česká Lípa připravuje již na konci sezóny staré. Náš VV OFS Česká Lípa je dobrý tým, máme dobrého sekretáře, jednotlivé komise vedou spolehlivé osobnosti, a pak jde práce dobře od ruky. Musí se samozřejmě připravit nový ročník, zařadit do skupin, vylosovat, vymyslet změny v rozpisu soutěžích, tak aby dle možných úprav co nejvíce vyhovovali pro naše týmy. Tak že jde procesní věci tak, aby byly soutěže zabezpečené. A mohly začít. Ta další důležitá práce začíná začátkem soutěží, kdy se začnou řešit problémy s průběhem soutěží. Jsme opět připraveni.

Z českolipského okresního přeboru nepostoupil ani jeden tým, přitom minulou sezonu šly do I.B třídy hned tři celky. O čem to svědčí?

Je to velká škoda, protože náš okres přijde o to místo v kraji. Ale nelze týmy nutit, i když se s nimi o tom mluvilo. Ale prostě vzdálenosti, hráčské kádry, větší náročnost tréninková a herní… To vše rozhodlo, že OFS Česká Lípa nebude mít nováčka v krajských soutěžích. A možná právě proto, že jsme minulou sezónu vyslali tři celky, teď prostě nebyl na postup ten pravý čas. Minulý rok jsme vystříleli zásobník.

Už jste zmínil fakt, že se na okrese rozjela soutěž dorostu. Co další kategorie?

Mám radost, že soutěž dorostu se na nový ročník rozšíří o dva týmy. Už jich máme šest. To je hrozně dobře, protože kluci, kteří skončili v žákovských soutěžích, vlastně neměli kam chodit. Tím je zachována návaznost a hlavně to má vzestupnou tendenci. Starší žáci narostli o sedm týmů, mladší o tři. V soutěži přípravek je o sedm týmů více než minulý rok. Trend chceme zachovat. Z týmů OFS Česká Lípa dívek se stal tým pro druhou dorosteneckou ligu dívek, který své zázemí našel v Bukovanech. Takže to mělo nějakou návaznost a ze začátku jsme pomohli. Pomáhat týmu dorostenek budeme i dále. V Bukovanech se mohou například těšit na dorostenky AC Sparta Praha. A dále máme svoje OFS výběry, žákovské, dorostenecké, dívek, které v průběhu sezóny odehrají spousty zápasů. O všechny týmy se kompletně staráme.

Hodně týmů by vlastně nemohlo existovat bez finanční pomoci daných obcí. Nemyslíte si, že by FAČR, potažmo stát, měl okresním celkům podávat větší finanční pomoc?

Je taková doba, kdy si musí kluby, obce a fotbal pomáhat. Je spoustu cest, jak k nějakým penězům může klub přijít. Je vypsáno několik dotačních programů na FAČR, od národní sportovní agentury, kluby se mohou přihlásit o pomoc na obci, kraji. Cesta je. Je plno klubů, které si na tyto dotace sáhnou, protože podstoupí to kolečko žádostí a jednání. Další kluby mají svůj rozpočet zajištěn jinak - právě obcí nebo sponzorem. Ale ta možnost si pro ty peníze dojít existuje, bohužel to nevyužívají všichni. Samozřejmě pokud bude nějaký klub chtít, navedeme na možnou cestu, poradíme, odkážeme. Může být více peněz ve fotbale, ve sportu? Říkám ano, na tom se shodneme všichni. Jen tomu moc nenahrává ta doba, přístup, počet sportujících dětí. Přijde mi, že dorostla skupina rodičů, kteří zase na sport pro děti hledí. Tak snad to bude přímá úměra do budoucnosti. A budeme v číslech nadále stoupat.

Letos nečekaně skončil dospělý fotbal v Zákupech, řada týmů bojuje o přežití. Jak vidíte okresní soutěže dospělých za pět, deset let?

Musíme využít právě toho nárůstu mládežnických týmů a snažit se aby co nejméně dětí skončilo. Pomohli jsme tím, že jsme umožnili opakované ,,hokejové“ střídání, tím se životnost starších fotbalistů prodloužila. Jako OFS se snažíme pomoci se zabezpečením přípravy, kdy v rámci zimního poháru mají velkou část nákladů přes OFS potažmo FAČR kluby pokryté. Ale myslím, že jde spíš o počty hráčů než o peníze. To rozebíráme vlastně pořád dokola. Dle zkušeností jde vidět, že když jsou v dané obci lidé, kteří do toho dají srdíčko, jde všechno. Samozřejmě čím více, tím lépe. Na našem okresu je to v tomto směru v pořádku. Já myslím, že fotbal bude pokračovat minimálně na podobné úrovní a v počtech jako teď. Pevně tomu věřím.

Nedávno se mluvilo o jisté restrukturalizace soutěží, kde by mělo z I.B třídy padat do okresních přeborů více týmů. Máte nějaké nové informace?

Zatím se tato restrukturalizace konat nebude, týmy by se to musel dozvědět minimálně rok dopředu.

Jak byste zatím shrnul svoje dosavadní působení v čele OFS Česká Lípa? Co se podle vás povedlo a co se zase nepovedlo?

Největší pozitivum je, že se OFS Česká Lípa vede tak, že nejsou žádné třecí plochy s kluby. Snažíme se naslouchat a vždy najít společnou cestu pro co nejvíce týmů, i když to samozřejmě né vždy jde. Máme výběry dorostu a dívek, které tady nebyly. Máme okresní soutěž dorostu. Zvyšuje se počet mužstev v soutěžích mládeže. Bude se hrát na okrese dívčí soutěž. Mistrovská utkání jsou zabezpečená. V návaznosti OFS na FAČR máme vždy vše v pořádku – povinná administrativa. Komise pracují pravidelně, spolehlivě. Máme svůj OFS turnaj pro mládež. Mám před sebou jeden úkol, který se vlastně ještě nepodařil. Chceme najít partnery pro dané soutěže. Najít partnera, partnery pro naše soutěže. Takže úkol je na světě.

Vypadá to, že chcete říct něco na závěr, je to tak?

Závěrem bych chtěl poděkovat všem klubům, funkcionářům, trenérům, hráčům, rodičům, pořadatelům, prostě všem, kteří mají zásluhu na tom, že fotbal na našem okrese pořád žije. Je to hlavně jejich zásluha. OFS Česká Lípa je jenom servisní organizace, která to vede po nějakých kolejích, ale hlavní práce je vždy kolem toho daného klubu. Děkuji vám!