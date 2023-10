Michale, naposledy jste doma porazili Zákupy 6:1. Jak jste celý zápas viděl?

Za mě určitě povedený zápas. Sice nás bylo málo, ale předvedli jsme dobrý týmový výkon. Výhra 6:1 byla sladkou tečkou.

Vy jste se trefil hned čtyřikrát. Který gól byl nejhezčí?

Myslím si, že všechny moje góly byly povedené. Ale ten nejhezčí byl ten první.

Budete muset něco zaplatit do klubové kasy?

Pokud někdo vstřelí v zápase tři branky, musí do kasy zaplatit třicet korun.

Po devíti zápasech držíte v roli nováčka sedmé místo. To není špatné, viďte?

Rozhodně to není špatné, ale myslím si, že jsme mohli být v první pětce. Měli jsme tam ale smolné remízy a prohry.

Jak se vám líbí úroveň okresního přeboru?

Úroveň hodnotím kladně. Najdou se tady opravdu silní soupeři.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v devíti letech v Mimoni, pak jsem přestoupil do Stráže pod Ralskem.

Proč hrajete aktuálně právě za Noviny pod Ralskem?

Do Novin jsem přestoupil po roční pauze díky svému kamarádovi, se kterým jsem začal chodit na tamní tréninky. Kamarád hrál v tu dobu za Mimoň a já za Stráž. Rozhodli jsme se vybrat si zlatý střed. Chtěli jsme tady hrát do konce minulé sezony. Ale vše skončilo postupem do okresního přeboru. Navíc je tady super kolektiv. Díky tomu jsme se rozhodli, že tady ještě sezonu zůstaneme. Rád bych se ale někdy vrátil za svou starou partou do Stráže.

Jste hodně mladý hráč. Máte nějaké konkrétní fotbalové cíle?

Mým cílem je nadále se věnovat fotbalu. Ať v okresním přeboru nebo ve vyšší soutěži.

Jaké cíle mají Noviny v letošní sezoně?

Samozřejmě bychom se nejradši viděli na prvním místě. Ale určitě bychom byli rádi, kdybychom se umístili v nejlepší čtyřce.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Přiznávám, že nefandím ani jednomu klubu.

Jste spíše klidný nebo impulzivní fotbalista?

Jsem spíše klidný. Ale určitě se najdou zápasy, kde jsem pro změnu impulzivní.

Co vás baví kromě fotbalu?

Kromě fotbalu mě baví chodit do posilovny?

Prozradíte čtenářům čím se živíte?

Pracuji v externí firmě ve Škoda auto v Mladé Boleslavi.