Obětavá obrana Oken v derby vybojovala bod, Doksy uspěly až na penalty

Šest kilometrů. Jen takový kousek od sebe dělí Doksy a Okna, tedy dva týmy, které se v sobotu střetly v rámci dalšího kola III. třídy na půdě Oken. A stejně těsně to vypadalo i na hřišti, utkání po remíze 1:1 dospělo do penalt, které vyšly lépe Doksům C, které si tak odvezly domů dva body.

Ilustrační foto fotbal | Foto: Deník / Archiv