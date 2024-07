Josef Csaplár na tréninku fotbalistů České Lípy. | Video: FK Arsenal Česká Lípa

Zákupy v poslední sezony obsadily osmé místo, daleko od sestupových pozic. Samek, který příští rok oslaví 50. narozeniny, si na hřišti užil „hodně zábavy.“ „Já jsem hrál snad na všech postech. Dvakrát nebyl brankář, tak jsem si nasadil rukavice a šel chytat. Prostě nebyli lidi. Jaro bylo takové, jaké bylo. V zimní přestávce jsme se pokusili to dát do kupy. Nevyšlo to,“ pokrčil rameny.

Samek na trénování nebyl sám. Roman Moravčík to ale po porážce 0:12 v Jestřebí vzdal. „Jeli jsme tam v deseti lidech, docházka na trénink klesala. Blbě se pak dělají nějaké přípravy. Máte slíbeno, že na trénink přijde dvanáct lidí a nakonec dorazí šest. Roman měl snahu, když viděl, že to k ničemu nevede, vzdal to. Přebral jsem to já,“ pokračoval.

Sám přiznal, že Zákupy přitom nehrály vůbec špatný fotbal. „Třeba ve Svoru, kde jsme byli zase v jedenácti. A já chytal. Když jsme se sešli, nebylo to špatné. Ale pak jedete v devíti lidech do Jestřebí…To nemá cenu. A to jsem hrál já a Tomáš Kučera, kterému bude příští rok taky padesát,“ mávl rukou.

V Zákupech, kde stále fungují mládežnické týmy, věří, že dospělý fotbal si dává pouze roční pauzu. „Já si to nemyslím, ta pauza bude delší. Já s aktivní kariérou končím. Chci se věnovat mládeži. Mám nějaké zkušenosti a věřím, že je můžu mladým klukům předat. Musíme začít od píky. Je potřeba udržet mládež až do dorostu a vychovat si prostě nový tým. Bude to těžké,“ má jasno Samek.

„Všechno je tak trochu věc předsedy Míry Jersona. Je to, jako já, odchovanec, taky to má rád. Čas ukáže, jestli to bude pouze roční přestávka. Já ale nevěřím, že příští rok začneme ve trojce,“ smutně pokýval hlavou.

Dalo se vůbec (dočasnému) konci předejít? „Všemu se dá předejít, je to o lidech. Všichni máme rodiny, i Míra Jerson. Prostě už jsou jiné priority, než fotbal. Kdysi tady byl Franta Březina, který jezdil po okrese, koukal na hráče a sháněl lidi. My jsme dojeli také na to, že tady nebyl nikdo, kdo by se věnoval mládeži. Dorost se pak rozpustil a už se nevrátil. Právě mládež je v současné době budoucností klubu,“ zdůraznil zákupský odchovanec.

Co by měly v Zákupech udělat, aby se dospělý tým vrátil zpět na okresní fotbalovou mapu? „Jediná šance je posbírat hráče, kteří by chtěli v Zákupech hrát. Taky potřebujete někoho, kdo se tomu bude věnovat. Já si od toho rád odpočinu. Poslední rok mě to hodně trápilo. Často jsme přijeli sotva v jedenácti a nastoupili se svěšenou hlavou. Ale jak už jsem řekl, neměli jsme vůbec špatný tým, dokázali jsme hrát dobrý fotbal. Položil nás úzký kádr a zranění,“ uzavřel vše Ctirad Samek.