„Naším cílem je jednoznačně návrat do I.B třídy. Čeká nás ale hodně práce,“ má jasno fanoušek pražské Sparty.

Matěji, dal jste v posledním zápase čtyři góly. Kolik vás to bude stát do klubové kasy?

Zatím jsem nic neplatil, ale jistě to přijde. Náš pokladník si zcela jistě všechno poctivě zapisuje.

Který z těch gólů byl nejhezčí?

Asi ten třetí. Martin Vaňátko poslal krásný centr, pro mě už to pak při hlavičce nebyl těžký oříšek.

Vstup do sezony máte dominantní. Hádám, že Staré Splavy chtějí postoupit do krajské soutěže.

Ano. Cílem je jednoznačně návrat zpět do I.B třídy. Uvidíme, zatím je předčasné dělat závěry. Máme za sebou teprve čtyři kola, čeká nás ještě hodně práce.

Vy jste byl u odtržení Starých Splavů od Doks. Bylo to podle vás dobře?

Za mě správné rozhodnutí. Ta spolupráce prostě moc nefungovala.

Kdy a kde jste vůbec začínal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal přibližně v pěti letech v Doksech. Na první tréninky si ale už nevzpomínám.

Máte v paměti nějaký nejlepší gól, který jste za svou kariéru vstřelil?

Pár gólů by stálo za zmínku. Ale ten nejlepší byl asi v dorostu. Bylo to z přímého kopu proti Malšovicím.

Jak se vám líbí ve Starých Splavech?

Do Starých Splavů jsem šel hlavně kvůli partě kluků, se kterými se známe už řadu let. Co se týče hřiště a zázemí, určitě je tam potřeba trochu zapracovat. Na fanoušky si nemohu stěžovat. Bylo by ale fajn, kdyby byla naše fanouškovská základna rozmanitější.

Co vás na fotbale nejvíce baví?

Výhry, ale to asi každého. Pak taky fakt, že si uděláte žízeň. Rád si popovídám s klukama před i po zápase.

Jaká je podle vás úroveň okresního přeboru na Českolipsku?

Myslím si, že by mohla být trochu vyšší. Ale to se týká v podstatě všech soutěží v Libereckém kraji.

Jaké je pro vás nejoblíbenější zakončení?

Nůžky. Ale zatím se mi to ještě nepoštěstilo.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Přibližně od roku 2011 fandím Spartě. Tehdy jsem se byl podívat na Ligu mistrů, na Letné hrál Liverpool.

Máte nějaké konkrétní fotbalové ambice?

Co se týče ambicí, tak vyšší soutěž už bych hrát nechtěl. Hraji pro radost. Budu rád, když zůstanu fit.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Kromě fotbalu mě všeobecně baví sport. Čím se živím prozrazovat nechci. Kdo mě zná, tak to ví. Kdo mě nezná, tak ten to vědět nepotřebuje.

V týmu hraje ještě Jakub Šimon, v České Lípě je jmenovec Matěj Šimon. Jde o příbuzenský vztah?

Jakub, který se mnou hraje ve Splavech, je můj starší brácha. Co se týče Matěje Šimona z Arsenalu, tam jde o shodu jmen.