Nabídka postupu přišla poté, kdy se ze západní skupiny I.B třídy odhlásila Dubnice a také Jestřebí. Tím pádem dostalo béčko Arsenalu zelenou. „Žádné hlasování nebylo potřeba. Čekali jsme na to, jestli se uvolní místo. A ono se uvolnilo, postup je splněným cílem,“ pravil Tomáš Kucr, vedoucí týmu.

Záloha čerstvě třetiligového A týmu rozhodně nechce v I.B třídě zanechat krátkou stopu. „Nevíme, co od toho očekávat. Ale rozhodně se nechceme plácat někde na dně tabulky. Budeme trénovat dvakrát v týdnu a rozhodně musíme tým posílit. Všichni moc dobře ví, jak letos dopadla v roli nováčka Skalice B,“ zdůraznil Kucr.

Dvě posily už Arsenal B eviduje. Oba hráči by se měli starat o ofenzivu celého mužstva. „Na volný přestup jsme získali Karla Kaňkovského z Jestřebí, ze Žibřidic se nám vrátil Martin Bodi, který byl naším nejlepším střelcem v okresním přeboru. Taky se k nám posunou šikovní dorostenci, kteří ve svých týmech končí,“ prohlásil vedoucí týmu.

První tým Arsenalu bude od nové sezony hrát Českou fotbalovou ligu. Je to pro jeho rezervní celek výhoda? „Těžko říct, zda to je výhoda. Pro naše dorostence už bude hodně těžké se tam dostat. Přeci jen od dorostenecké divize je to velký skok. Takže budou zůstávat v B týmu. A právě kvůli tomu je potřeba, aby béčko hrálo vyšší soutěž,“ dodal Tomáš Kucr.

V západní skupině I.B třídy tak bude mít Českolipsko šest zástupců – Kamenice, Doksy, Cvikov, Staré Splavy, Lindava a Arsenal Česká Lípa B.