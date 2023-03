/PODZIMNÍ FOTOGALERIE/ V sobotu 25. března se po zimní pauze o slovo přihlásí okresní fotbalový přebor na Českolipsku. Z pozice jasného lídra do něj vstupují Staré Splavy. Nováček na podzim neztratil ani jeden bod, nastřílel 93 branek a na druhý Spartak Dubice má osmibodový náskok.

I takto se bojovalo v podzimní části fotbalového okresního přeboru. | Foto: Jaroslav Marek

Zajíci se počítají až po honu. Přesto by bylo velkým překvapením, pokud by Staré Splavy okresní přebor nevyhrály a neradovaly se z vytouženého postupu do I.B třídy. „Je to tak. Chceme vyhrát okresní přebor a postoupit do krajské soutěže. Už se těšíme na derby proti Doksům,“ hlásí Martin Jakša, hrající trenér Starých Splavů.

Tým od Máchova jezera byl na podzim prostě dominantní. Potrápit ho dokázaly maximálně týmy rezervy Arsenalu, Lindavy nebo Dubice. „Hned po postupu jsme věděli, že máme tak kvalitní tým, že budeme hrát nahoře. A to se vyplnilo,“ usmál se.

Zimní přípravy ve Splavech nebyla zrovna dechberoucí. „No, je pravda, že jsme se moc nescházeli. Spíše to bylo na individuální bázi. Jediný přátelský zápas jsme sehráli proti FK Zdětín, který hraje okresní přebor na Mladoboleslavsku. Bohužel jsme prohráli 0:1. Změny v kádru nejsou, takže do jarní části jdeme s podzimní sestavou,“ prozradil Jakša.

Největší soupeři pro Splavy jsou jasní. „Tak určitě Dubice, Lindava nebo Arsenal B. Ten nehraje špatně, ale má hodně mladý tým a chybí mu asi více zkušeností. S Lindavou už jsme navíc odehráli oba zápasy,“ dodal Jakša.

Staré Splavy zahájí jarní část v sobotu 25. března, kdy od 15 hodin hostí Sosnovou.

Okresní soutěž už má za sebou první jarní kolo. Ta se po podzimní části rozdělila na dvě skupiny. V té finálové najdeme Horní Libchavu, Mimoň B, Zahrádky, Velký Valtinov, Starý Šachov, Kravaře, Lokomotivu Česká Lípa B a Noviny. Ve druhé skupině budou bojovat Žandov B, Velká Bukovina, Pertoltice, Kamenický Šenov, Tuhaň, Cvikov B, Okna a Kunratice.

Výsledky, finálová skupina:

V. Valtinov/Jablonné – H. Libchava 1:1, Noviny – Zahrádky 1:3, Loko Česká Lípa B – St. Šachov 4:1.

Skupina „O pořadí“:

Kunratice – Tuhaň 2:0, Pertoltice – Žandov B 4:7, Okna – Ka. Šenov 0:1, Cvikov B – Velká Bukovina 0:2.