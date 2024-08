Bukovany zajížděly do Sosnové, kde se nakonec zrodila remíza 1:1. Oba týmy nakonec dohrávaly bez jednoho vyloučeného hráče. „Podle výsledku se to nezdá, ale hrálo se hodně divoce a ofenzivně. Šance byly na obou stranách, kluci nehráli úplně to, co jsme chtěli. Bod je ale nakonec spravedlivý,“ usmál se Vítězslav Neliba, trenér Bukovan.