Složení celků se trochu pozměnilo. Do I.B třídy postoupilo Jestřebí a Skalice B, z krajské soutěže sestoupil Žandov. Z přeboru sestoupily Kravaře, nováčky jsou Staré Splavy a Brniště.

Jak vypadala letní příprava jednotlivých týmů? Co je u nich nového? Na to jsme se ptali klubových zástupců.

Tomáš Grobarčík, trenér Spartaku Dubice: „Hráli jsme jeden přátelský zápas, kdy jsme podlehli Mikulášovicím 0:4. V době dovolených jsme přípravě moc nedali. Změny nebyly, kádr máme stejný. Ze Skalice vlastně přišel Kuba Dvořák. Rádi bychom hráli v horní polovině tabulky. Kádr nám ale pomalu stárne, tak uvidíme, na co to bude stačit. Mohl by nám pomoct fakt, že se bude střídat hokejově.

Luboš Merenus, hrající trenér Stružnice: „Přípravu jsme začali v půlce července, scházeli jsme se dvakrát v týdnu. Porazili jsme 5:0 béčko českolipské Lokomotivy a prohráli 0:3 s Horní Policí. Posílil nás jeden hráč z Jestřebí. Rádi bychom hráli ve středu tabulky, vše se bude ale odvíjet od docházky a marodky.“

Oldřich Beránek, předseda Starých Splavů: „Přátelsky jsme hráli s Mimoní a Bělou pod Bezdězem. Příprava trvala měsíc. Kádr zůstává stejný, dokoupili jsme jednoho brankáře. Rádi bychom hráli o přední místa a pokusili se třeba postoupit. Uvidíme, jak to vyjde, přeci jen jsme nováčkem okresního přeboru.“

Miroslav Jerson, předseda Zákup: „Příprava? Byli jsme rádi, že jsme se vůbec slezli. Přátelák jsme ani nesháněli. Skončil mladý Vinš, z dorost máme čtyři mladé kluky, zlanařili jsme pak další dva. Rádi bychom se udrželi a hráli klidný střed.“

Ladislav Zlatohlávek, sekretář Brniště: „První Pertoltice odmítly postup, takže jsme to vzali místo nich. Tréninky v době dovolených byly složité. Chceme soutěž hlavně zachránit. Kdysi bylo tradicí, že se v Brništi hrál okresní přebor.“

Milan Heptner, hrající trenér Dubé: „Hráli jsme dva přáteláky a oba prohráli. Sestava ale byla hodně slátaná. Pustili jsme Jardu Švece do Lokotky. Vrací se nám marodi Pavel Nedbal a Petr Sýkora. Soutěž bude trochu jiná, silné budou Splavy a asi i Žandov. My chceme hrát klidný střed.“

Josef Kočí, trenér Bukovan: „Máme tady tři nové, ale starší hráče. V přípravě jsme porazili 5:2 Lokomotivu B. My jsme tak nějak počítali se sestupem, ale nakonec hrajeme okresní přebor. Vzali jsme to tak, že jsou tady lepší hřiště a hraje se tady lepší fotbal. Rádi bychom se zachránili, ale spíše jen oddalujeme konec dospělého fotbalu v Bukovanech.“

Ondřej Mareš, hráč Lindavy: „Příprava byla krátká a intenzivní. Sehráli jsme takové modelové utkání mezi sebou. Nikoho důležitého jsme z kádru neztratili, naopak jsme nabrali ještě další kluky. Rýsuje se nám hlavně možnost, že budeme mít konečně trenéra. To by bylo super. Naposledy jsme byli třetí, rádi bychom hráli na vrchu tabulky. Ale uvidíme.“

Milan Slipčenko, hrající trenér Sosnové: „V létě u nás bylo všechno při starém. Máme už jednoho hotového hráče, další posilu máme připravenou. Velké ambice nemáme, chceme hrát v klidu ve středu tabulky.“

Tomáš Kucr, vedoucí Arsenalu Česká Lípa B: „Příprava byla slušná, odehráli jsme utkání proti Cvikovu a Kamenici s poloviční úspěšností. Velké změny v kádru nemáme, rádi bychom hráli někde v popředí tabulky.“

Jan Ramisch, předseda Polevska: „Přípravy byla krátká, přátelák jsme nehráli. Budeme mít potíže s prvním zápasem. Kádr se změnil, podařilo se nám udělat tři mladé kluky. Ambice? To je těžké. Zvednou se nám energie. Nemáme mládež, dotace moc velké nejsou, jsme závislí na penězích od obce. Kádr máme starší a starší. Chtěli jsme se spojit s Novým Borem, ale nebyla moc jasná pravidla.“

K favoritům soutěže bude patřit také Žandov, který sestoupil z I.B třídy a přišel o mladého Vaníčka. Na poslední chvíli odešel i trenér Studenovský, který usedl na lavičku Mimoně. Horní Police a Svor by měly patřit do středu tabulky.