Co říkáte na přerušení soutěže?

Vzhledem k tomu, jaká je aktuální situace, toto rozhodnutí respektujeme. Musíme doufat, že na jaře začneme hrát, ale osobně si myslím, že se soutěž stejně nedohraje.

Využili jste dlouhou přestávku na rekonstrukci areálu?

Provedli jsme takové ty základní věci, uklidili jsme, malovali. Koupili jsme tribunu pro diváky a ještě máme v plánu vyměnit sítě za bránami. Největší změnou je právě tribuna pro zhruba 40 lidí.

Profesionální fotbal se začal hrát. Máte z toho radost?

Mám, alespoň se dá v televizi koukat na český sport, i když bez fanoušků je to není ono. Díval jsem se na Evropskou ligu a bez diváků je to strašné. Vzhledem ke sponzorům a hráčům, se pravděpodobně hrát musí. Jsem rád, že se první a druhá liga hraje, ostatní soutěže, hlavně vesnický fotbal, je o něčem jiném.

Jak to myslíte?

Ve vesnickém fotbale jde především o dobrou partu, točené pivko a klobásu. My jsme jeden zápas hráli doma již v nouzovém stavu bez podpory diváků a to snad raději nehrát vůbec……

Jak zatím hodnotíte odehranou část sezóny?

Když se podíváme na tabulku, tak můžeme být spokojení, takže kladně, za což klukům děkuji. I když jsme nějaký výpadek měli, máme dobrou partu a jsme pozitivně naladění.

Výpadkem myslíte porážku v Brništi?

Ano, to byl zkrat, který se nesmí stávat, pokud bychom chtěli útočit na postup. Nechci se vymlouvat na marodku, ale měli jsme poslepovanou sestavu. Klopýtnout proti Brništi byla ostuda.

Problém byl tedy se sestavou?

Tým jsme poskládali tak, jak jsme mohli a nesedlo si to. Celkově jsme hráli špatně, ale moc se k tomu zápasu vracet nechci. Soupeři se utkání povedlo, byl lepší. S klukama jsme si řekli, že to hodíme za hlavu. Další zápas jsme hráli už náš fotbal.

V tabulce máte 21 bodů stejně jako Mimoň B. Bylo důležité, že jste vyhráli vzájemný zápas?

Proti Mimoni B a Novinám jsou to správná vyhecovaná derby. Říkáme, že pokud tyto zápasy zvládneme, tak nám může skončit sezóna (smích). Kamarádíme se s Noviňákama i klukama z Mimoně, ale jsem rád, že jsme Mimoň B dokázali porazit.

Cílem je postup do Okresního přeboru?

O postup jsme chtěli usilovat už minulou sezónu, která se ale nedohrála. Doufal jsem, že navážeme na dobré výkony v tomto ročníku. To se nám kromě zmíněného zápasu daří. Pokud bychom skončili první a měli právo postoupit, tak bychom určitě chtěli. Okresní přebor si vyzkoušíme podruhé.

Čím je způsobeno to, že se Pertolticím daří?

Máme perfektní partu v kabině, tým táhne za jeden provaz. Podporují nás skvělí fanoušci, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat za podporu. Podporuje nás obec Pertoltice, pan starosta je nám nakloněný. Holky se o nás starají ohledně výčepu. Na každý zápas se těšíme, zejména na ty domácí.A ještě bych chtěl poděkovat našemu místopředsedovi Milanu Stehlíkovi, který má lví podíl na úspěšném chodu našeho FK v Pertoliticích.

Jak důležitý je pro tým David Řehák, se 17 góly nejlepší střelec soutěže?

David je náš klíčový hráč, který vyniká. Myslím, že by měl na vyšší soutěž, ale kvůli pracovnímu vytížení hraje u nás. Pracuje v zahraničí, na tréninky prakticky nechodí. Dojíždí na zápasy, ale i tak nám hodně pomáhá.

Daří se mu, bude těžké ho udržet v týmu?

Pokud chce někdo hrát jinde, rozhodně mu nebráním. Například jeden z našich klíčových hráčů z minulé sezóny Filip Nešpor před začátkem letošní soutěže přestoupil do Mimoně. Kdyby Řehy přišel s tím, že si chce zkusit vyšší soutěž, podpoříme ho.