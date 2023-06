Davide, Horní Libchavu jste porazili 6:2. Jaký to byl zápas?

Trochu jsme je ze začátku podcenili a prohrávali 0:2. Na druhou stranu jsme věděli, že nebude problém to otočit. Stačilo proměňovat šance.

Vy jste dal pět branek. Budete za to něco dávat do kabiny?

Ano, pětkrát jsem se ukopl. Něco mě to bude stát. V sobotu máme rozlučku, tam si mě pokladník určitě najde. (smích)

Vyberete z těch pěti gólů ten nejhezčí?

Výjimečně jsem dal všechny nohou. Ale první byl z trestného kopu, takže tenhle byl asi nejhezčí.

Aktuálně jste na prvním místě, hádám, že Zahrádky chtějí do okresního přeboru, že?

Rozhodně chceme postoupit. S takovým cílem mě v zimě vedení oslovilo. Prostě jsem měl pomoct to vykopat.

Kde jste vůbec začal s fotbalem?

Fotbal jsem začal hrát v České Lípě, kde jsem byl až do svých dvaceti let. Pak jsem hrál v Doksech a u nás v Holanech. Pak jsem tři roky vůbec nehrál a teď jsem v Zahrádkách.

Jste v Zahrádkách spokojený? Nebo byste si chtěl zahrát někde jinde?

Do Zahrádek jsem přišel po roce přemlouvaní. Fotbal už jsem kvůli rozhodčím hrát nechtěl a už jsem si zahrál i jinde. Hlavně už na něco lepšího nemám. (smích)

Jaká je kondice fotbalu v Zahrádkách?

Určitě máme co dohánět. Máme tu mladé hráče, ale taky pár hráčů nad padesát let.



Dokázal byste odhadnout, jaká je úroveň okresního fotbalu na Českolipsku?

Úroveň fotbalu ve všech soutěžích za posledních deset let rapidně klesla. To asi vidí úplně každý, co fotbal sleduje.

Jste klidný fotbalista nebo se na hřišti často hádáte?

Klidný fotbalista rozhodně nejsem. Každý, kdo mě zná, moc dobře ví, že patřím mezi lidi, kteří si toho nenechají moc líbit. (smích)

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Rozhodně Sparta Praha. Slavia? Tak to vůbec neznám. (smích)

Amatérský fotbal hodně uvadá, hráči nejsou, kluby bojují o přežití. Jak to vnímáte?

Je to prostě hrozné. Dneska osmnáctiletí kluci nechodí trénovat. Jsou líní a člověk jim nemůže ani nic říct. Bude to ještě horší a fotbal půjde ještě více ke dnu.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Dělám programátora CNC strojů. Koníčky? Rybařina a pobyty v přírodě.