Ondro, Velký Valtinov jste porazili 10:3. Jak jste celý zápas viděl?

Celkem divoký výsledek, ale naše zasloužené vítězství. V kabině jsme si před zápasem řekli, jak chceme hrát. To se povedlo na jedničku. Začátek jsme sice moc nechytli, ale postupem času jsme ukázali, proč hrajeme na vršku tabulky.

Vy jste dal hattrick. Který gól byl nejlepší?

Je pravda, že hattrick už jsem dlouho nedal. Z těch tří gólů se mi líbil nejvíc ten první. Na půlce jsem se dostal k balonu, který soupeř špatně odkopl. Viděl jsem, že brankář je venku z brány. Tak jsem to zkusil skoro z půlky hřiště a naštěstí to tam padlo.

Jistě máte klubovou kasu a vás čeká jistý příspěvek, viďte.

Klubovou kasu vedeme a platíme snad úplně za všechno (smích). Takže peněženka je zase o něco chudší.

Zatím držíte druhé místo. Jaké máte cíle do konce sezony?

Chybí už jen pár zápasů a my je budeme chtít vyhrát a udržet druhé místo. Myslím si, že o něj bude v posledních kolech velký boj.

V sezoně jste nastřílel 14 branek. Sledujete tabulku kanonýrů?

Celkovou tabulku střelců moc nesleduji. Spíše se jen hecujeme v Žandově, kdo dá více gólů. Ale bereme to ze srandy.

Štajner definitivně pověsil kopačky na hřebík. Můžou za to bolavé kotníky

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

V osmi letech jsem chodil do hasičského kroužku u nás v Žandově, ale to mě rychle přestalo bavit. Tak mě rodiče přihlásili do fotbalového klubu Velká Bukovina, kde jsem začal svoji fotbalovou „kariéru“.

Kde všude jste vlastně hrál?

Jak už jsem zmínil, tak jsem začal ve Velké Bukovině, kde jsem vydržel rok. Trenér Bukoviny pak dostal nabídku trénovat Českou Kamenici a stáhl si mě s sebou. Tam jsem prošel přípravku až po starší žáky. Potom začal Žandov zakládat dorostenecký tým a tak jsem přestoupil do Žandova. K tomu jsem měl střídavé starty v Arsenalu Česká Lípa. Nejlepší klub? Asi Lípa, kde jsem toho asi nejvíce pochytil.

Vybaví se vám něco z prvních tréninků?

Pamatuji si akorát to, že jsem byl nejmladší hráč. Bukovina v té době neměla přípravku, kam jsem věkově zapadal, ale měla jenom žáky. Takže jsem běhal mezi klukama, kteří byli o pět let starší.

Jestřebí vyhlašuje, že postup do I.B třídy nechce. Co Žandov?

Na začátku sezony jsme si řekli, že chceme hrát vršek tabulky. To plníme. O postupu se budeme bavit až na konci. Za mě by Žandovu slušelo hrát I.B třídu, ale je potřeba na některých postech ještě posílit. Sice je to skok „pouze“ o jedno patro výš, ale je tam prostě rozdíl v kvalitě.

PODÍVEJTE: „Brůča“ slavil kulatiny a chtěl pobavit lidi. Tak si pozval Sigi team

Vypadá to, že jste tady spokojený, je to tak?

V Žandově jsem nadmíru spokojený. Je vidět, že tady fotbal šel nahoru. A snad půjde ještě výš.

Je vám 26 let. Máte nějaké konkrétní fotbalové sny a cíle?

Mým cílem je, aby Žandovu dařilo a abych tomu pomohl svými výkony. Další seny? Vidět Messiho hrát zase v Barceloně.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Určitě Slavii.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu ještě baví?

Kromě fotbalu často trávím čas s kamarády a občas si zahraju PlayStation.