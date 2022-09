„Je to pro nás ztráta. Za čtvrt hodiny jsme měli vést o tři, čtyři góly. Nedali jsme penaltu. Soupeř po změně stran náhodně vyrovnal, pak jsme šli do deseti, trochu se nám to rozsypalo. Na konci to bylo hektické, naštěstí jsme alespoň vyrovnali,“ řekl Tomáš Grobarčík, kouč Spartaku.

„Vstup do soutěže je z naší strany výborný. Jen škoda, že jsme prostě doma nepotvrdili týden staré vítězství v Lindavě, kde jsme porazili opravdu těžkého soupeře,“ dodal.

Jediným stoprocentním celkem tak zůstávají Staré Splavy. Nováček si opět zastřílel, na půdě trápících se Zákup vyhrál drtivě 9:0.

Druhý nováček z Brniště naopak zapsal druhou porážku v sezoně, v Žandově prohrál 1:5, navíc dohrával bez dvou vyloučených.

„Hlavním problémem bylo, že nám chybělo šest hráčů. Neměli jsme útok, dali jsme tam dva mladíky, ale těm to moc nevyšlo. Hodinu jsme hráli vyrovnanou partii, za stavu 1:2 jsme dali břevno. Po třetí brance ale kluci odpadlo a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ kroutil hlavou Ladislav Zlatohlávek, vedoucí Brniště.

To zatím nasbíralo devět bodů. „Ale jo, začátek soutěže není špatné. Chceme sbírat body hlavně na domácím hřišti, takže právě na tyhle zápasy se soustředíme. Záleží také na tom, jak se budeme scházet. Teď máme doma Stružnici, tak uvidíme. Rádi bychom vyhráli,“ dodal Zlatohlávek.

A právě Stružnice doma padla 0:1 s Polevskem a čeká na první bod. „Byl to vyrovnaný zápas, měli jsme své šance, ale bohužel jsme je nedali. Měli jsme těžké soupeře, navíc máme problémy se sestavou. Máme dva zraněné hráče, chybí i další. Takže to docela plácáme a podle toho to jsme v tabulce tam, kde jsme,“ pokrčil rameny Luboš Merenus, hrající trenér Stružnice.

Okresní přebor – 6. kolo:

Sparta Sosnová – Slavoj Dubá 3:1 (2:0) B: M. Slipčenko, Chyna, R. Slipčenko (PK) – Heptner. R: Sirota. ŽK: 2:1, 60 diváků.

Dubice – Horní Police 2:2 (1:0) B: Székely, D. Šubrt – Loukota, Bizoň. R: Volf. ŽK: 0:1. ČK: Dutka (D), 30 diváků.

Zákupy – Staré Splavy 0:9 (0:3) B: M. Šimon 5, Vaňátko, Semík, Zoubek, Bobvoš. R: Hippmann. ŽK: 1:0. ČK: Končel (Z), 21 diváků.

Žandov – Brniště 5:1 (1:1) B: Enge 2, Džudža, Pícha, Chochola (PK) – Větrovský. R: Řeháček. ŽK: 3:3. ČK: Pavel Luft, David Luft (oba Brniště), 78 diváků.

Stružnice – Polevsko 0:1 (0:1) B: Blumentritt. R: Zlatník. ŽK: 2:1, 65 diváků.

Svor – Lindava 1:3 (0:2) B: Barvíř – Moravec, Bret, Studnička. R: Tykva. ŽK: 1:1, 110 diváků.

Arsenal Česká Lípa B – Bukovany 6:0 (2:0) B: M. Bodi 3, Webera, Franko (PK), Vinš. R: Janovský. Bez karet, 100 diváků.

OKRESNÍ SOUTĚŽ:

Skupina západ:

H. Libchava – Zahrádky 0:4 (0:2) B: D. Kněžour 3, Bečvařík. Tuhaň – S. Šachov 1:7 (1:2) B: Hanuš – Vodný 2, Kratochvíl 2, Žiak, Soukup, Petrik. Okna – V. Bukovina 1:0 (0:0) B: Erben. Žandov B – Kravaře 0:3 (0:1) B: Kaňovský 2, Zich.

Skupina východ:

K. Šenov – Mimoň B 1:1 (1:1) B: Nemlein – Dezort. Kunratice – Pertoltice 4:0 (1:0) B: Fanta 2, Zet, Klodner. Noviny – Jablonné/V. Valtinov 0:2 (0:0) B: Doubek 2. Cvikov B – Loko Č. Lípa B 1:9 (0:4) B: Tima – Zeman 4, Piršel, Koutenský, Lebduška (PK), Koštial.