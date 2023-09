Tým, kterému šéfuje Pavel Kolář, naposledy doma zničil 8:2 nováčkovský tým Velký Valtinov/Jablonné. „Kromě Žandova jsme zatím narazili na slabší týmy. Výsledky moc nehodnotím. Jsem překvapený, jak se v okrese zlepšil stav trávníku. Třeba v Brništi to mají opravdu skvělé. Je to zatím začátek, na silné celky ještě narazíme,“ stručně pravil Pavel Kolář.

Ten se také vyjádřil k tomu, že ostatním celkům účast Jestřebí v okresnímu přeboru nedává moc smysl. „Nevím, co na to mám říct. Když byly volné přestupy, tak jsem ani nevěděl, kdo odejde a koho uděláme. Klidně jsme mohli jít do nejnižší okresní soutěže, jako Dubnice. Rozhodně jsem nechtěl v I.B třídě hrát nějakou tužku. Teď jsme sice pětkrát vyhráli, ale jak jsem řekl, určitě někde ztratíme,“ má jasno.

„Každý, ať si to srovná. Nikdo nechce postoupit nahoru, mám to tady tedy zrušit? Máme tady hráče přes 30 let, nebaví je jezdit nějaké dálky, jako jsme jeli do Jilemnice. Nemáme ambice, zázemí a sponzora, který by nás tlačil nahoru. Ty nesmysly, že tady hráči mají smlouvy a že je královsky platím, už ani neřeším. Takový Kýček si z toho tady dělá srandu,“ mávl rukou.

Deník se poptal na reakci dalších družstev z nejvyšší okresní soutěže na Českolipsku. Výsledek? „Za mě by Jestřebí klidně mohlo hrát I.A třídu, mají výborný tým. Někde jsem slyšel, že pokud okres vyhrají, stejně nebudou chtít postoupit. Když hráli u nás, nebylo co řešit. Jen mě mrzeli urážky jejich fanoušků, kteří se nám tam smáli, že neumíme hrát fotbal a nadávali do buranů. Nelíbí se nám to, ale nic s tím neuděláme,“ pokrčil rameny Ladislav Zlatohlávek, vedoucí FK Brniště.

To má naprosto opačné starosti, po pěti kolech je bez bodu na posledním místě. „Je to takové všelijaké. Měli jsme slíbeno od našeho hráče Větrovského, že se vrátí z Mimoně zpátky a ještě sebou někoho přivede. A stal se pravý opak. Nepřišel a ještě nám odlákal Kosinu, jednoho z klíčových hráčů. Jeden útočník šel ještě na hostování do Jablonného, takže se nám rozpadl útok. Sehnali jsme ale dva jiné hráče. Z Kamenice přišel zkušený Marek Hruška, pak jsme také koupili 17letého Marka Viszta z Kravař. Výsledky jsou zatím špatné, věřím, že se to zlepší,“ dodal Zlatohlávek.

Výborný start do přeboru zažívají Zahrádky u České Lípy. Nováček první čtyři zápasy vyhrál, v posledním kole ale narazil v Dubici, kde prohrál 1:3. „Dubice nás okoukla v Polevsku a dobře se na nás připravila. Vychytal nás starej Hrůša. Jinak jsem ale hodně spokojený, nečekal jsem, že budeme mít po pěti zápasech dvanáct bodů,“ přiznal Anton Waxmandski, předseda Zahrádek.

Ten se také vyjádřil k úrovni okresního přeboru. „Dá se hrát s každým. Je tam rozdíl mezi vrškem tabulky a spodkem. Je také hodně znát, když přijedou kvalitní rozhodčí. Jako třeba krajský sudí Lukáš Tykva. Ti ostatní to moc nezvládají, ublíží to oběma stranám a samotnému fotbalu,“ zakroutil hlavou.

Také předseda Zahrádek se vyjádřil k účasti Jestřebí v okresním přeboru. „Mít mančaft, jako pan Kolář, tak hraji minimálně I.A třídu. Divím se, že se tam hráčům platí. Zatím dávají každému ranec, asi je to baví a jsou spokojení,“ dodal Anton Waxmandski.