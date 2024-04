Ten přišel v zimní přípravě o Michala Szaba, který se vrátil do Stráže pod Ralskem. „Michal tam šel, protože má Stráž hodně úzký kádr. Navíc svými výkony převyšoval okresní přebor. Jiné změny v kádru nebyly,“ prozradil.

Pajkrt si odskočil a béčku pomohl hattrickem. Chce ale záchranu ve třetí lize

Noviny jsou aktuálně deváté, věří v klidnou záchranu. „Paradoxně jsme ztráceli s týmy, které jsou na chvostu tabulky. S těmi nejlepšími jsme naopak sehráli velmi vyrovnané zápase. Pokud se nic nestane a my si udržíme výkonnost, tak věřím v klidnou záchranu. S průběhem sezony jsme spokojeni, myslím si, že všichni tři nováčci jsou nad očekávání,“ má jasno Jindra.

Tým z Českolipska se vyznačuje hodně mladým kádrem. To je pro klubovou budoucnost dobrá zpráva. „Uvidíme, co bude po sezoně. Snad nám kluci zůstanou a bude je to tady dál bavit. Myslím si, že teď máme nejmladší kádr za dobu, co tady působím,“ všiml si Jindra, který má v klubu hned několik pozic.

„Mimo správce tady dělám vlastně všechno. Doufám, že už nebudu muset hrát, do toho se mi už nechce. Já se v Novinách narodil, žiju tady a fotbal mám prostě rád,“ usmál se Jindra.

PODÍVEJTE SE: Nadílky Arsenalu a Lokotky. Kamenice drží bronz

O záchranu hrají také Zákupy, které za dva zápasy zapsaly čtyři body. V prvním kole přejely 12:0 hodně oslabenou Horní Polici, naposledy remizovaly doma 2:2 se Spartakem Dubice. „Zatím jsme spokojení, výsledek proti Polici byl hodně ovlivněný sestavou soupeře. Co se týče kádru, tak tři kluci přišli a tři odešli. Hodně nám určitě pomůže návrat Kuby Vinše. Chceme záchranu a dohrát to v klidném středu tabulky,“ nechal se slyšet Miroslav Jerson, vedoucí Zákup.

Dvě jarní kola mají za sebou také okresní soutěže, kde se rozběhly obě skupiny - finálová a o pořadí. Té finálové zatím vévodí Kravaře a Bukovany, skupině o pořadí pak Mimoň B.