První je stále Jestřebí, které naposledy přejelo Svor na jeho půdě 7:1. Zajímavý pohled na utkání poskytl Pavel Kolář, vedoucí tamního fotbalu. „Více než zápas bych rád ocenil trávník ve Svoru. Mají ho v perfektním stavu. Líbí se, že se to v poslední době zlepšuje. Dubá to tam má taky lepší. Hned pak vidíte na hráčích, že mají větší chuť do fotbalu,“ podotkl Kolář.

Druhá je stále Skalice B, která využila faktu, že Sosnová prožívá v poslední době hráčskou krizi a porazila jí vysoko 11:0. Jak se skalická rezerva staví k případnému postupu?

„Nevím, zatím jsme to neřešili. Po sezoně si sedneme s vedením klubu a probereme to. Hlavně to musí chtít kluci, to je zásadní. Uvidíme, co Jestřebí, je tady ještě Lindava a také béčko Arsenalu. V téhle době to není aktuální,“ pokrčil rameny Jakub Gabriel, trenér Skalice B.

To Sosnová vyklidila kvůli posledním týdnům pozice v první polovině tabulky a pomalu vyhlíží konec sezony.

„Máme problémy s kádrem, navíc se nám teď rychle zranili další dva. Z toho další byli na dovolené. Šanci tak dostávají hráči širšího spektra. Ale bodů jsme si nahráli dost, holt ten konec z naší strany nebude povedený,“ pokrčil rameny Milan Slipčenko, hrající kouč Sosnové.

Zajímavý může být ještě boj v horní polovině tabulky. Třetí je Lindava, čtvrtý je Arsenal Česká Lípa B. O bod zpátky je pátý Spartak Dubice, které doma smetl Stružnici 5:0.

„Výsledek naprosto odpovídá dění na hřišti. Stružnice nás za celý zápas výrazně neohrozila. My jsme taky byli konečně efektivní v koncovce. Ale soupeř byl hodně slabý. Rádi bychom ještě zabojovali o třetí místo, hodně napoví náš zápas s Lindavou,“ má jasno Tomáš Grobarčík, dubický trenér.

Druhou výhru v řadě zapsala Dubá, která doma přetlačila Zákupy 4:2. Slavoj je šestý.

„Soupeř proti nám postavil hodně mladý tým, což je pro něj velmi dobré do budoucna. Kvalita utkání nebyla moc velká. Naštěstí jsme začal dávat branky. Teď to byl Franta Porsch, předtím Kuba Sloup, který svlékl kapitánkou pásku a hned se trefil. Ale jak teď, tak před týdnem proti Kravařům to byla zasloužená výhra,“ sdělil Deníku Milan Heptner, hrající trenér Dubé.

Ani bod doma nesebraly Bukovany, které podlehly v zajímavém utkání Horní Polici 2:3. Jejich situace na předposledním místě je tak stále vážnější. I když se sestupem v klubu vlastně tak trochu počítají.

„Začali jsme špatně a rychle prohrávali o dvě branky. Od toho se to celé odvíjelo. Docela jim zachytal brankář. Sestup asi neodvrátíme, na druhou stranu nás dohání náš starší kádr. A pokud by to nebylo teď, bylo by to další sezonu,“ přiznal Josef Kočí, trenér Družby Bukovany.

Okresní přebor, 22. kolo:

Sosnová – Skalice B 0:11 (0:8) B: Demke 5, Daniel 2, Veits 2, Tůma, Touš. Svor – Jestřebí 1:7 (0:4) B: Heřmánek – Kněžour 3, Kýček 2 (1 z PK), Podroužek, Proch. Dubice – Stružnice 5:0 (4:0) B: Škach 2, Pelcman 2, Šubrt. Dubá – Zákupy 4:2 (1:0) B: Porsch 2, Heptner (PK), Sláma – Müller, Kučera (PK). Bukovany – Horní Police 2:3 (0:2) B: Ruč, Kýček (PK) – Benda 2, Nemlein (PK). Polevsko -Lindava 0:3 (0:1) B: Moravec 2, Ramisch. Arsenal Česká Lípa B – Kravaře 7:3 (5:2) B: Webera 3, Komárek, Franko (PK), Berounský, Karlík – Kaňovský, Kadlec (PK), Hybler.

Okresní soutěž, sever – 22. kolo:

Pertoltice – V. Valtinov 4:2 (3:0) B: Král (PK), Smolej, Votápek (PK), Hnízdil – Ptáček, Vimer (PK). Brniště – Noviny 1:0 (0:0) B: Kopecký. K. Šenov – Mimoň B 2:5 (0:4) B: Sokol, Michut – Bareš 2, Kasal, David, Hřeben. Cvikov B – Jablonné 2:1 (1:1) B: Greb, Houfek – Švára (PK).

Okresní soutěž, jih – 23. kolo:

Zahrádky – Tuhaň 5:0 (1:0) B: D. Kněžour 3, J. Kněžour, Habel. V. Bukovina/ Žandov – St. Šachov 1:2 (1:0) B: Štický – Urban, Richtr. Loko Č. Lípa B – H. Libchava 2:5 (0:0) B: Černý, vlastní Tkachenko – Bílý 2, Fulier 2, Němec. Okna – St. Splavy 0:13 (0:6) B: Šimon 5, Semík 4, Zoubek 2, Doubrava, Chlumecký.