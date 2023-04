Pouze čtyři zápasy ze sedmi se odehrály v rámci 19. kola okresního fotbalového přeboru na Českolipsku. Špatný terén odložil duely Bukovany – Arsenal Česká Lípa B, Staré Splavy – Zákupy a Horní Police – Dubice.

Lindava (šedé dresy) porazila Svor 4:2, na jaře tak neztratila ani bod. | Foto: Jaroslav Marek

Stále stoprocentní zůstává Lindava, která na českolipské umělce porazila Svor 4:2 a zapsala na jaře čtvrtý jarní úspěch. Dvakrát se trefil Kugler s Ramischem. „Opět je větší spokojenost s výsledkem, než s předvedenou hrou. Ta nebyla ideální. Jsme rádi, že se vezeme na vítězné vlně a pokusíme se jí natáhnout, co to půjde,“ usmál se Ondřej Mareš, kapitán Lindavy.

Na jaře sbírá body také Dubá, která ve čtyřech zápasech vybojovala devět bodů. Naposledy doma porazila Sosnovou 3:0, hosté to ale Slavoji hodně usnadnili. Nastoupili pouze v deseti hráčích.

„Pražáci jeli na derby, takže Sosnová přijela v hodně splácané sestavě. Zavřeli to a bránili, za celou dobu měli snad jeden roh. Bylo to jenom o tom, kolik dáme branek,“ povzdechl si Milan Heptner, kouč Dubé.

Slavoj utíká ze spodní poloviny tabulky, aktuálně je osmý. „Zatím jsme ale hráli s poměrně slabšími soupeři. Proti Lindavě jsme neměli šanci. Chceme se hlavně zachránit, k tomu by stačilo tak šest bodů. Kádr se začíná oživovat, všichni chodí, takže spokojenost. Na pět zápasů nám tady pomáhá Martin Švec ze Skalice. To je pro nás velké oživení ve středové řadě. Zimní přípravu jsme začali později, ale přijde mi, že jsou kluci natěšení. Zatím to nese své ovoce,“ dodal Heptner.

Poprvé na jaře se doma představilo Polevsko. A byla z toho drtivá výhra 10:0 nad Stružnicí. „O osudu zápasu bylo rozhodnutu již po patnácti minutách utkání, kdy na světelné tabuli svítilo skóre 5:0. Zbytek utkání se už dohrával pod naší taktovkou, kdy jsme si klidnou rozehrávkou od stoperů vytvářeli další a další šance. Před koncem první půle se vydatně zhoršilo počasí, hřiště dostávalo dost zabrat, což se podepsalo i na naší kombinaci. Přesto jsme i ve druhém poločase pokračovali v kanonádě a konečné skóre se zastavilo až na finálním resumé 10:0. Tentokrát jsme svého soupeře úplně zadupali do země a kvalitně se připravili na velice těžké utkání příští týden v České Lípě. Po prvních čtyřech zápasech máme v tabulce pravdy nula bodů, ale s výkony týmu jsem spokojený,“ zhodnotil vše Dan Blumetritt, hrající trenér Polevska, který proti Stružnici zaznamenal hattrick.

Ve velké krizi se nachází Brniště, které na jaře nepřipsalo ani bod. Naposledy doma podlehlo Žandovu 0:3, navíc přišlo o dva vyloučeného hráče – Trégra a Davida Lufta.

„Stále nejsme kompletní, je to prostě znát. První dva góly byly po rohových kopech, prostě také šmudly. Snažili jsme se s tím něco udělat, jenže přišel třetí gól Žandova a bylo rozhodnuto. V závěru jsme pak dostali dvě červené. Náš hráč byl faulován, neunesl to. Druhý se ho zastal. Zajímavostí je, že na podzim jsme v Žandově prohráli 5:1, dostali taky dvě červené. Jedním z vyloučených byl právě David Luft. Rozhodčí se nám po zápase omluvil, že to nezvládl a že na něj můžeme podat stížnost. Co mi je to ale platné,“ kroutil hlavou Ladislav Zlatohlávek, vedoucí Brniště.

To se po sympatické podzimní části propadlo v tabulce na desáté místo v tabulce. „Ani jeden jarní zápas jsme nebyli kompletní. Navíc jsme do Mimoně pustili kanonýra Větrovského a máme problém se střílením branek. Šance jsou, ale vázne zakončení. Teď hrajeme ve Stružnici, tam chceme bodovat. Ale opět je otázkou, v jakém složení nastoupíme. Chybět budou právě dva vyloučení obránci,“ dodal na závěr.