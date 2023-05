Zajímavý bude ještě boj o záchranu, podle informací Deníku by měly padat dva celky. Spočítané to mají poslední Bukovany, které na jaře nezískaly ani bod. Tu samou bilanci má nováček z Brniště, který naposledy vyhořel v Lindavě (1:12) a spadl dvanácté místo. Na předposlední Zákupy má osmibodový náskok.

„Já už vám nemám co říct, to jaro je hrozné. Chybí nám střelec Větrovský, bojujeme se sestavou. Jsem rád, že se vůbec sejdeme. Máme to stále ve své moci. Teď hostím Horní Polici a tady už prostě chceme nějaký ten bod urvat. Chceme se rozhodně zachránit,“ hlásí Ladislav Zlatohlávek, vedoucí Brniště.

Na podzim přitom Brniště bylo příjemným osvěžením soutěže. Nováček získal 19 bodů a byl v klidu ve středu tabulky. „Když si vzpomenu na první zápas…bylo tam snad osmnáct hráčů, někteří se ani nepřevlékali. A teď? Je nás sotva dvanáct, do akce musí i starší hráči. Po skončení sezoně musíme rozhodně posílit,“ dodal Zlatohlávek.

Stejně bodů má i Stružnice, která vyhrála 6:2 v Sosnové. „Pro diváka to byl asi hezký zápas, my jsme rádi, že se nám dařilo a podle mě jsme zaslouženě vyhráli. Záchrana je blízko, ale rozhodně to nemáme ještě hotové. Ve hře je ještě dvanáct bodů, Zákupy hrají na jaře dobře,“ připomněl Luboš Merenus, hrající trenér Stružnice.