V pořadí už 21. kolo okresního přeboru bylo protkáno dvěma dohrávkami 19. kola. V něm Staré Splavy porazily 3:0 Zákupy a Dubice na domácím hřišti rozprášila Horní Polici 8:0.

Staré Splavy (tmavé dresy) doma porazily Dubici 4:0. | Foto: Jaroslav Marek

První dva celky se ale střetly o dva dny dříve. A byla to jasná záležitost, Splavy doma přejely Dubici 4:0 a navýšily náskok na čele soutěž. Aktuálně mají jedenáctibodový polštář.

„Samozřejmě jsme spokojeni. Od začátku zápasu jsme do toho šlápli, chtěli jsme na soupeře vlétnout a to se podařilo. Napravili jsme tu blamáž z Dubé,“ usmíval se Martin Jakša, hrající trenér Starých Splavů. Do konce sezony zbývá ještě šest zápasů, přesto jsou Staré Splavy opravdu kousíček od vítězství v okresním přeboru. „Čekají nás ještě těžké zápasy, ale věřím, že si to už pohlídáme a nebude se opakovat náš výkon z Dubé,“ dodal.

Zamotává se ale bitva o medaile. Dubice má 46 bodů, o bod méně má rezerva českolipského Arsenalu a také Lindava. Ta je zatím na jaře stoprocentní, doma to potvrdila výhrou 3:0 nad Stružnicí. Ačkoliv hrála od 39. minuty bez vyloučeného Jakuba Šimona.

„Utkání jsme si pohlídali. Poprvé jsme na jaře nastoupili na domácím hřišti, přesto nebyl terén stále ideální. Rozhodně nemáme ideální sestavu, ale to týmové pojetí nám nese ovoce. Rádi bychom v této sérii pokračovali co nejdéle to půjde, rozhodně chceme to druhé místo urvat,“ usmál se Ondřej Mareš, kapitán lindavského Dynama.

Stružnice má opačné problémy, na jaře urvala pouhé tři body. Navíc má za zády posílené a dobře hrající Zákupy. „No, je to z naší strany na jaře špatné, na jaře se nám moc nedaří. Hlavně na umělkách nám to vůbec nešlo. Věříme, že se to zlepší,“ doufá hrající trenér Stružnice Luboš Merenus.