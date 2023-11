Vše se přihodilo na hřišti Velkého Valtinova, kde domácí sdružený tým Velký Valtinov/MAHO Jablonné v Podještědí vyhrál 2:1. „Šli jsme do toho s určitou taktikou a chtěli Svor napadat při rozehrávce. Máme hodně mladý tým, chtěli jsme v prvním poločase utavit jejich obranu. Do druhého poločasu jsme to prostřídali a chtěli se prosadit rychlými brejky. To se nám povedlo. Je pravda, že jsme měli hodně štěstí, hosté nastřelili snad třikrát brankovou konstrukci. Ale štěstí přeje připraveným. Vyšla nám taktika a myslím si, že jsme svou aktivitou Svor zaskočili,“ usmíval se spokojený Marek Holub, trenér vítězného týmu. Ten je aktuálně na sedmém místě tabulky.

Do čela okresního přeboru tak poskočil Spartak Žandov, který doma přetlačil Sosnovou 4:3. Domácí už vedli 3:0, přesto bylo z utkání drama, které musel vítěznou brankou rozhodnout v 85. minutě Marek Tomsa. Hattrickem se blýskl žandovský Marek Snášel, který své tři góly vměstnal do 21 minut.

„V prvním poločase jsme vedli 3:0 a nic nenasvědčovalo tomu, že by to mohl být problém. Jenže těsně před poločasem dostal oprávněnou červenou za hraní rukou Martin Šlechta a hosté z penalty snížili. Ve druhém poločase se mi moc nelíbil výkon sudího. Sosnová měla hodně standardních situací a díky nim vyrovnala. My jsme to ale nevzdali a v závěru to i v deseti urvali. Udrželi jsme tam domácí neporazitelnost,“ řekl Tomáš Vaníček, hrající předseda Žandova.

„S podzimem jsme určitě spokojení, nedávali jsme si konkrétní cíle, první místo je super. Jak už jsem jednou řekl, hodně nás mrzí porážka ve Velkém Valtinově, to bylo zbytečné. Určitě se pokusíme okresní přebor vyhrát. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, co bude na konci sezony. Rozhodně teď neříkám, že bychom chtěli postoupit,“ dodal.

Body také ztratilo Jestřebí, které remizovalo v Dubici 3:3. Tragický podzim pokračuje v Brništi, poslední tým tabulky doma podlehl Zahrádkám jasně 0:7. Z kompletního podzimního programu zbývají ještě dohrát dva zápasy.

Utkání Brniště – Dubá se bude hrát v sobotu 11. listopadu od 13.30, utkání Polevsko – Jestřebí zatím náhradní termín nemá.