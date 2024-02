„Přiznám se, že jsem na zápasech nebyl. Ale pohár je určitě dobrý nápad, nemusíte shánět soupeře a každý přátelský zápas je dobrý,“ přiznal Luděk Závodský, předseda Dubnice. „Co se týče tréninku v zimní přípravě, tak se docela scházíme. Využíváme také umělku ve Stráži pod Ralskem. Kluky to baví, počasí vyhovuje, takže paráda. Změny v kádru nejsou, vrátil se nám vlastně jeden kluk,“ usmál se.

Dubnice v minulé sezoně dobrovolně přešla z krajské I.B třídy do nejnižší okresní soutěže. „My to hrajeme pro radost, hlavně nechceme, aby tady fotbal skončil. Chceme to prostě udržet,“ zdůraznil.

Výsledky, skupina A, 1. kolo: V. Valtinov/MAHO Jablonné - Dubnice 2:0, Svor – Skalice B 3:1? Dubnice – Skalice B 3:3, Mimoň B – Svor 4:3.

Skupina B, 1. kolo: Horní Libchava – Úštěk 2:7, Žandov – K. Šenov 2:1, Hor. Libchava – K. Šenov 3:6, Úštěk – Cvikov B 11:1.

Bude se hrát, skupina A: Skalice B – Mimoň B (25. února, 11.00 – UMT Nový Bor), Svor – V. Valtinov/MAHO Jablonné (25. února, 13.00 – UMT Heřmanice)

Skupina B: Žandov – Úštěk (25. února, 13.00 – UMT Nový Bor), Cvikov B – Hor. Libchava (25. února, 15.00 – UMT Nový Bor)