Pane předsedo, jak hodnotíte první polovinu soutěže?

Po hororovém začátku podzimní části a zbabělém útěku hlavního trenéra, se mužstva ujali starší hráči pod vedením dlouhodobě zraněného kapitána Michala Vaňátka. Došlo k rapidnímu zlepšení výkonů i přístupu hráčů k utkání, čímž jsme se posunuli do středu tabulky. Výsledkově nám již tolik nevyšla závěrečná kola, ale se 17 body a desátým místem jsme celkem spokojeni.

V zimní přípravě se vám výsledkově moc nedařilo, zvláště v poháru, kde jste schytali vysoké porážky…

Zimní přípravu jsme zahájili poměrně brzy, již 6. ledna. Účast na trénincích byla kolísavá. Protože probíhala venku na umělé trávě, tak jí ovlivňovalo i počasí a zdravotní stav hráčů. Po tréninkovém utkání se Žandovem (remíza 3:3) jsme vstoupili do nového formátu krajského poháru, kde jsme se nepotkali s dobrou formou a soupeři byli nad naše momentální síly. Složení týmu v utkáních se hodně měnilo a příležitost dostávali mladší méně zkušení hráči. Výsledek skupiny a konečné umístění tomu nakonec odpovídal. Po utkáních v poháru jsme konečně někoho porazili (Dubá 4:3) a solidní utkání jsme sehráli v Bakově (0:2).

Bude i na jaře trénovat zraněný kapitán Michal Vaňátko?

Michal Vaňátko převzal tým v době, když mu bylo nejhůře, takže si on i se svými poradci, zaslouží naší důvěru i nadále.

FOTO: Jestřebí hlásí odchody, předseda se opět „vzdává“ starosti o dospělé

Provedli jste přes pauzu nějaké změny v hráčském kádru?

V současném týmu chybí střední generace a někdy je to v organizaci hry vidět. Mladí by potřebovali zklidnit a starší, aby za ně někdy někdo převzal herní odpovědnost. Změny v kádru? Do mateřského klubu se vrátil Dominik Černý, jinak tým nedoznal žádných změn. Jen se snažíme dát šanci někomu z nově založeného dorostu. Posílení by to chtělo, ale dobrých hráčů ochotných hrát I. B třídu moc není.

Pojďme ještě ke krajskému poháru. Jak se vám líbil nový, skupinový formát?

Nový formát Poháru LKFS je dobrým pokusem o změnu. Každý tým má zajištěna minimálně čtyři přípravná utkání na umělé trávě, kde je vše zajištěno a hrazeno z řídícího orgánu. Liberecký krajský fotbalová svaz vše jistě po ukončení poháru vyhodnotí, ale myslíme si, že je to i do budoucna dobré řešení.

Na závěr tradiční otázka. Jaké cíle budou mít Doksy v jarní části I.B třídy?

Cílem je samozřejmě zachovat příslušnost v této soutěži. Rádi bychom již neměli sestupové starosti a umístili se v horní polovině tabulky.