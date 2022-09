„Za góly jsem nic platit nemusel. Pokud vyhrajeme další zápas, tak platím sud. Ani nemůžu vybrat z těch čtyř branek tu nejlepší. Padlo to tam a to je důležité,“ usmíval se 36-letý fotbalista.

Bukovany zabraly po pěti porážkách, proti Zákupům to byla důležitá bitva, jelikož se střetly celky, které do vzájemné konfrontace neměly ani jeden bod. A díky posile, která dorazila opravdu na poslední chvíli.

„Jsem rád, že to takhle pěkně celé vyšlo. Vždyť jsem pár hodin před tím hrál za Jestřebí, kde jsem na konci minulé sezony kývl na přestup, jelikož to vypadalo, že Bukovany sestoupí z okresního přeboru. To se ale nakonec nestalo. Děkuji Jestřebí, že mě takhle rychle dokázalo vrátit do Bukovan a já mohl nastoupit do zápasu se Zákupy,“ vysvětlil celou akci „kulový blesk.“

Bukovany mají jasno v tom, že budou hrát o záchranu v soutěži. Jiné ambice nemají. „Tak nějak jsme si zvykli, že už nebudeme atakovat přední příčky, jak tomu bylo v minulosti. Teď už na to prostě nemáme. Možná to bude znít odevzdaně, ale my čekáme na týmy, se kterými můžeme bodovat. Silnější celky můžeme jenom překvapit. Paradoxem je, že proti kvalitnějším soupeřům hrajeme hezčí fotbal. Těm slabším se přizpůsobíme a hrajeme hroznou kopanou. Spadnout ale určitě nechceme, zachráníme se,“ má jasno.

Kýček už má za sebou angažmá ve Sloupu, Cvikově, Novém Boru nebo českolipské Lokomotivě. Jak na svůj fotbalový životopis vzpomíná? „Musím říct, že hodně rád vzpomínám na působení na Lokotce, byla tam tehdy super parta. Dobrá zkušenost byl také Cvikov a Nový Bor. Ale nejlepší je to fakt v Bukovanech,“ zasmál se.

„Máme tady super zázemí, super partu. Je potřeba poděkovat za servis v místním stánku, děkuji tak našim letitým fanouškům,“ zdůraznil.

Kýček dal za svou kariéru hodně branek, všechny pro něj byly důležité. „Vlastně ani nemám v paměti tu nejlepší. Věřím, že každý gól má svou důležitost a své kouzlo okamžiku,“ zamyslel se.

S fotbalem začínal jako žáček právě v Bukovanech, „dospělácký“ fotbal si ale vyzkoušel až ve Sloupu v Čechách. Co první tréninky? „S tím na mě nechoďte, to už asi fakt nepamatuji,“ mávl vtipně rukou.

Čas nezastavíte, Kýčkovi pomalu táhne na 40 let. Plně si uvědomuje, v jakém ohrožení je amatérský fotbal na vesnicích. „Poslední roky řešíme pořád to samé. Nejsou hráči, není chuť. Je obdivuhodné, kolik hráčů nad 50 let nastupuje do zápasu. To jen díky tomu, že jim na fotbale záleží. Snaží se to odehrát, protože není kam sáhnout. U nás máme takových chlapů hodně, mají můj respekt,“ pokýval hlavou.

Přesto se v Bukovanech blýská na lepší časy. Proč? Kvůli vlastní mládeži. „Děti nám dělají radost, máme jich tady opravdu hodně. Pokud u toho vydrží, tak by z nich mohla vyrůst další generace. To by bylo super,“ konstatoval.

Ladislava Kýčka na fotbale baví to, co by mělo bavit každého amatérského fotbalistu. „Upřímně? Dát si po každém zápase s klukama pivo, všechno zhodnotit a pak si dát pivo. Moje fotbalové cíle? Být o deset let mladší, o dvacet kilo lehčí a už hlavně neblbnout a dohrát kariéru v Bukovanech,“ přiznal.

Sparta nebo Slavia? Tady jsme narazili. „Nefandím ani jednomu, několikrát mě připravili o tiket,“ stručně prohlásil.

Kýček pracuje dlouhodobě ve firmě OBI. Nejvíce ho ale baví dvě děti a přítelkyně. Poslední otázka směřovala na jméno Daniel Kýček. Je kanonýr Jestřebí příbuzný Ladislava, který teď dává góly v Bukovanech? „Pokud nám máma řekla celou pravdu, tak je Dan můj brácha. Nutno říct, že mu to šlape, díky němu se daří celému Jestřebí. V I.B třídě jim přeji jen to nejlepší,“ dodal na závěr.