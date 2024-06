Nešťastný závěr v okresním přeboru prožívají fotbalisté TJ Jestřebí – Provodín. Jistý vítěz nejvyšší okresní soutěže na Českolipsku by měl slavit a užívat si poslední zápasy. Prožívá ale pravý opak.

Jestřebí od 27. dubna odehrálo pouze jediný zápas. Doma porazilo Svor (žlutá) jasně 8:0. | Foto: Jaroslav Marek

Můžeme pouze spekulovat zda je to náhoda, nebo snad úmysl. Jestřebí z posledních šesti zápasů odehrálo pouze jeden, v rámci 22. kola porazilo aktuálně druhý Svor 8:0. Další utkání skončila kontumačním výsledkem. Třikrát ve prospěch Jestřebí, jednou dokonce v jeho neprospěch. Kontumací skončí i poslední duel, které měl lídr okresního přeboru sehrát v Dubé.

K květnu a červnu tak tým, kterému šéfuje Pavel Kolář, odehrálo jediný zápas. „Je pravda, že tohle jsem nezažil,“ kroutil hlavou Lubomír Řeháček, šéf OFS Česká Lípa. Není tajemstvím, že řadě týmům nevoněl fakt, že budou mít od sezony 2023/2024 za soupeře v okresním přeboru opět Jestřebí. To Jestřebí, které v minulé sezoně skončilo na třetím místě I.B třídy.

„Neměl jsem nervy na to, jak hráči na jaře netrénovali a prostě se tam nějak plácali. To můžou i v okrese. My nemáme velké ambice. Na té vesnici je to o partě a o tom, aby si člověk udělal žízeň. Hráčům se určitě bude po I.B třídě stýskat. Hlavně po hracích plochách a po rozhodčích. Tam byli samí mladí kluci. Neviděl jsem, že by nám chtěl někdo ublížit,“ řekl před rokem Pavel Kolář, vedoucí fotbalu v Jestřebí.

Na podzim celek, který se opírá například o střelecké schopnosti Daniela Kýčka, nějaké body poztrácel. Na jaře už byl ale suverénní a stal se okresním přeborníkem. Otázkou je, zda bude chtít postoupit zpět do I.B třídy. „To zatím nevíme,“ pokrčil rameny Řeháček. „Na to se mě teď neptejte, přihlášky se dávají až do 17. června. Více se s vámi o týmu mužů bavit nebudu,“ stručně řekl Deníku Pavel Kolář.

Poslední období jakoby naznačovalo, že je Jestřebí v okresním přeboru nechtěné. Zdálo se, že soupeři proti němu prostě nechtěli hrát. Ostatní týmy ale říkají, že vzájemné zápasy nesabotovaly. „Měl jsem k dispozici deset lidí, máme marodku, do toho přišla práce. Takže jsme prostě nenastoupili. Je jasné, že kdybychom do toho šli do deseti, bude z toho debakl. Rozhodně jsme to ale neudělali schválně,“ zdůraznil Anton Waxmandski, předseda Sokola Zahrádky, který proti Jestřebí měl nastoupit 25. května.

Naposledy k utkání proti lídrovi soutěže nenastoupila Dubá, která je v tabulce čtvrtá. „Chybělo mi devět lidí, to se prostě nedalo. Rozhodně jsme to neudělali schválně, to je hloupost. Pro nás by byl takový zápas svátkem. Na druhou stranu je opravdu divné, že proti Jestřebí nenastoupilo tolik týmů,“ zamyslel se Milan Heptner, hrající trenér Dubé.

„Kontumace nechápu. Minulý rok projely Staré Splavy okres ještě více suverénně. Všichni s tím byli v pohodě. My prohráli ve Svoru, remizovali s Dubicí, dvakrát vyhráli o gól. Takže si nemyslím, že jsme extra rozdílový tým, aby se k nám týmy bály jezdit. Všude slyším, jak radši zaplatí pokutu, než aby dostali deset gól. Další týden pak normálně nastoupí. To mi přijde trapné,“ řekl na začátku června Daniel Kýček.

Na závěr menší shrnutí. Jestřebí bralo kontumační výhry proti Stružnici, Horní Polici a Zahrádkám. Pravděpodobně přibude čtvrtá proti Dubé. Další kontumací skončil domácí duel proti Sosnové, tři body ale bral soupeř. „Sosnová přijela, ale pan Kolář nechtěl hrát na našem hřišti. Hrozilo, že by se to zničilo. Zařídil umělku v České Lípě, ale tam zase nechtěla Sosnová,“ uvedl Kýček.

Jestřebí by se ale mělo dočkat alespoň posledního zápasu v sezóně, v sobotu 15. června nastoupí doma od 15 hodin proti Polevsku. „Ano, nastoupíme. Sice je nás málo, ale počítáme s tím,“ pravil Dan Blumentritt, hrající trenér Polevska.