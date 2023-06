„Vyhráli jsme, co jsme mohli, každý rok se posouváme. Teď budeme řešit, jestli bychom kývli na případný postup do I.B třídy. Trápí nás několik věcí. Nemáme stále trenéra, jaro jsme odchodili sami. Byla by asi potřeba zlepšit zázemí a samozřejmě bychom museli posílit kádr. Sice se nám teď daří, ale přeci jen by to chtělo sehnat další hráče. Takže budeme řešit, jak to bude dál. Ale jsou to rozhodně příjemné starosti,“ usmál se Ondřej Mareš, fotbalisty lindavského Dynama.

PODÍVEJTE SE: Podzim proti Vesci se neopakoval. Lokotka vykřesala naději

Zatímco čtvrtý Spartak Dubice o postup nestojí, případné účasti v krajské soutěže se údajně nebrání Arsenal Česká Lípa B. „Tohle všechno se ale bude odvíjet od dalších událostí. Údajně se rozmýšlí v Dubnici a Jestřebí, zda budou hrát dál I.B třídu. Vlastně se bude čekat až do losovacího aktivu, záleží, kdo se kam přihlásí. Pak se to může pořádně zamíchat,“ sdělil Deníku Lubomír Řeháček, předseda OFS Česká Lípa.

Deník už přišel s informací, že Dubnice opravdu dobrovolně „sestupuje“ do okresního přeboru. Už v zimě se ze západní skupiny I.B třídy odhlásil další celek z Českolipska, Skalice B. Hodně nahlas se mluví o tom, že aktuálně třetí Jestřebí má opustit řada klíčových hráčů a tým, kterému šéfuje Pavel Kolář, by měl od nové sezony hrát také okresní přebor.

„Může se stát, že by mohly postoupit klidně i tři týmy. Splavy jsou jasné, Arsenal o to údajně stojí, Lindava se rozmýšlí. Bude taky záležet na tom, kdo by chtěl postoupit z libereckého okresního přeboru,“ podotkl Řeháček.

Zajímavé to může být také okolo sestupu do okresní soutěže. Spočítané to mají poslední Bukovany, dolů asi půjdou také Zákupy. Může se ale stát, že budou padat tři týmy. Třetí od konce je aktuálně nováček z Brniště. Také se často hovoří o problémech Sosnové, která v závěru sezony měla velké problémy s kádrem, dokonce „získala“ i jednu kontumaci.

Dubnice půjde dobrovolně do okresu. Navíc přijde o klíčové hráče

„Zrovna se Sosnovou jsem se o tom bavil. Chtějí fotbal udržet. Samozřejmě tam mají hodně hráčů, kteří dojíždějí z Prahy. Údajně chtějí založit mládež, aby tohle v budoucnu nemuseli řešit,“ prozradil šéf okresního fotbalového svazu.

Co se týče postupu z okresní soutěže, tam mají první Zahrádky dvě kola před koncem pětibodový náskok na druhé Noviny. Třetí béčko českolipské Lokomotivy pak ztrácí právě na Noviny dva body. „Tady by měl jít vítěz, hádám, že Zahrádky to už nepustí. No, a pak buď Noviny nebo Lokotka,“ dodal Lubomír Řeháček.