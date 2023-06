„Ano, je to tak, můžu to potvrdit,“ sdělil Deníku Ondřej Mareš, fotbalista Dynama Lindava. Ta zažila fantastickou jarní část, když vyhrála všechny zápasy a nakonec v dostizích o stříbrnou pozici předskočila béčko českolipského Arsenalu a také dubický Spartak.

Tým z Českolipska musel vyřešit několik menších problémů, které mohly případný postup zhatit. „Mezi hráči proběhlo hlasování. Nejdůležitější pro nás je, že jsme konečně sehnali trenéra, kterým je Lukáš Havlas, který je s naším klubem spjatý,“ prozradil Mareš.

A co dál? Hráčský kádr a tamní fotbalové zázemí. „Už pomalu sondujeme, jaká je situace s hráči. Posílit určitě musíme, uvidíme, jak to dopadne. Náš trávník by taky potřeboval trochu vylepšovat, nemáme nejlepší hřiště. Určitě je potřeba zvelebit komfort pro fanoušky. Takže zlepšit občerstvení a tak dále,“ usmál se lindavský fotbalista.

Celý klub si moc dobře uvědomuje, že na něj čeká daleko těžší soutěž, než okresní přebor. „Víme, že k tomu musíme přistoupit zodpovědně. Rozhodně nechceme, aby nás to nějak rozklížilo. Musíme si uvědomit, že nebudeme tolik vyhrávat, jako tomu bylo letos na jaře,“ upozornil Mareš.

Lindava by také měla zlepšit svou tréninkovou morálku. „Neřekl bych, že by měla být intenzivnější. Spíše bychom to měli sjednotit. Dosud jsme to měli tak, že si šla jedna skupina zaběhat na jedno místo, a další skupinka zase na druhé. Teď to prostě musíme udělat tak, abychom trénovali dohromady,“ dodal Mareš.